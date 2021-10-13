13.10.2021 17:30 Виталий Хиневич

В Харькове открыли уголовное производство в отношении водителя автобуса

Водитель нарушил карантинные ограничения, предусмотренные «оранжевой» зоной.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области.

Отмечается, что 13 октября патрульные остановили пассажирский автобус №1182 с целью проверки соблюдения карантинных норм.

Когда сотрудник полиции зашел в салон автобуса для фиксации количества пассажиров, водитель закрыл дверь и продолжил рейс. На замечание и требование сотрудника правоохранительных органов остановить транспортное средство мужчина не реагировал.

Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.

Нарушителю может грозить ограничение свободы сроком до 3 лет.

Кроме этого, был составлен административный протокол в отношении водителя согласно части 1 статьи 44-3 Административного кодекса Украины.

Напомним, в Харькове разгорелся карантинный скандал между сотрудником полиции, пассажирами и водителем автобуса.