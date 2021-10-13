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13.10.2021  17:30   Виталий Хиневич

В Харькове открыли уголовное производство в отношении водителя автобуса

Водитель нарушил карантинные ограничения, предусмотренные «оранжевой» зоной.

В Харькове мужчина отказался подчинятся требованиям полиции
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Харьковской области. 
 
Отмечается, что 13 октября патрульные остановили пассажирский автобус №1182 с целью проверки соблюдения карантинных норм.
 
Когда сотрудник полиции зашел в салон автобуса для фиксации количества пассажиров, водитель закрыл дверь и продолжил рейс. На замечание и требование сотрудника правоохранительных органов остановить транспортное средство мужчина не реагировал. 
 
 
Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований согласно части 1 статьи 342 Уголовного кодекса Украины.
 
Нарушителю может грозить ограничение свободы сроком до 3 лет. 
 
Кроме этого, был составлен административный протокол в отношении водителя согласно части 1 статьи 44-3 Административного кодекса Украины.
 
Напомним, в Харькове разгорелся карантинный скандал между сотрудником полиции, пассажирами и водителем автобуса.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  харьков, карантин, криминал
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