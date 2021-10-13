13.10.2021 17:05

В Киеве стартовала конференция Summit CIS

13 октября в Киеве в КВЦ «Парковый» стартовал первый день масштабной конференции на тему азартных игр в Восточной Европе, которая носит название SBC Summit CIS.

Почему это событие проходит именно в столице Украины, объяснить очень просто. Ведь именно местная юрисдикция на данный момент находится в центре внимания среди крупнейших игроков на рынке игровой индустрии. Участие в конференции приняли и представители компании Parimatch Ukraine, предлагающей пользователям услуги приема ставок на спорт и онлайн-казино. С рейтингом онлайн-казино можно ознакомиться по ссылке bookmaker-ratings.com.ua/casino/ratings/

CEO оператора Parimatch Ukraine Наталия Гилевич поделилась мнением насчет будущего украинского рынка. Она считает, что в ближайшее время компании придется конкурировать с опытными операторами мирового уровня. Поэтому их площадке нужно не только соответствовать трендам индустрии для победы в этой борьбе. Гилевич считает, что компании необходимо двигаться более активными темпами, а это станет возможным только при налаженном взаимодействии с инвесторами и правительством.

По мнению CEO Parimatch Ukraine, государство может получать огромную пользу из легализованного рынка азартных игр за счет уплаты компаниями налогов и обеспечения новых рабочих мест.