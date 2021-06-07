Неизвестные перекрыли газовый кран.
В воскресное утро жильцов дома 13 по улице Центральной в Купянске-Узловом на кухне ждал неприятный сюрприз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.
В 69 квартирах отсутствовал газ.
Как оказалось, около пяти утра неизвестные перекрыли задвижку на вводе в дом на газопроводе низкого давления d = 76мм.
Сотрудники службы газа выявили причину и к 10.20 газоснабжение было восстановлено в полном объеме.
Напомним, 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводил регламентные работы в Киевском районе Харькова с отключением газа в части жилых домов.
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