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07.06.2021  12:14   

Хулиганы оставили без газа многоквартирный дом под Харьковом

Неизвестные перекрыли газовый кран.

В доме под Харьковом неизвестные перекрыли газ

В воскресное утро жильцов дома 13 по улице Центральной в Купянске-Узловом на кухне ждал неприятный сюрприз, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.

В 69 квартирах отсутствовал газ.

Как оказалось, около пяти утра неизвестные перекрыли задвижку на вводе в дом на газопроводе низкого давления d = 76мм.

Сотрудники службы газа выявили причину и к 10.20  газоснабжение было восстановлено в полном объеме.

Напомним, 2 июня АО «Харьковгоргаз» проводил регламентные работы в Киевском районе Харькова с отключением газа в части жилых домов.

Тэги:  отключение газа, харьков
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