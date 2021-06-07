07.06.2021 11:49

Под Харьковом в ДТП погиб мужчина

Пассажир авто скончался в карете скорой помощи.



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Авария произошла около двух часов ночи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.

На трассе Харьков - Змиев, возле поселка Безлюдовка, в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «Шевроле-Авео».

По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, и авто слетело в кювет.

Пассажир автомобиля, 41-летний мужчина, получил серьезные травмы.

Пострадавший впоследствии скончался в машине скорой помощи.

Напомним, 4 июня на трассе при въезде в Богодуховский район водитель на Škoda погиб при столкновении с цистерной.