Пассажир авто скончался в карете скорой помощи.
Авария произошла около двух часов ночи, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий за сутки.
На трассе Харьков - Змиев, возле поселка Безлюдовка, в дорожно-транспортное происшествие попал автомобиль «Шевроле-Авео».
По предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, и авто слетело в кювет.
Пассажир автомобиля, 41-летний мужчина, получил серьезные травмы.
Пострадавший впоследствии скончался в машине скорой помощи.
Напомним, 4 июня на трассе при въезде в Богодуховский район водитель на Škoda погиб при столкновении с цистерной.
Комментариев: 0
Сегодня звезды обещают особенно эмоциональный и полный общения день. Приготовьтесь к тому, что ваши планы могут быть в любой момент нарушены вами же самими.
На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
влажность:
давление:
ветер: