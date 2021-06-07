07.06.2021 10:59

Вечером в Харькове международный матч: вокруг стадиона «Металлист» перекроют дороги

Движение транспорта по улицам, прилегающим к стадиону «Металлист», будет временно запрещено.



// РЕДПОСТ

Перекрытие улиц стартует с с 16.30 7 июня, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент инфраструктуры горсовета.

Оно связано с тем, что сегодня на стадионе «Металлист» будет проводиться товарищеский футбольный матч между сборной Украины и сборной Кипра. Начало в 19.00.

Движение транспорта по пер. Власовскому, ул. Храмова, ул. Державинской, ул. Плехановской, на участке от ул. Молочной до ул. Полевой, будет запрещено до 21.30.

Вместе с тем изменятся маршруты пассажирского транспортаю

Так, с 16.30 до 21.30 7 июня будет изменена конечная остановка автобусных маршрутов №68е и 232:высадку и посадку пассажиров вместо «ст. метро «Метростроителей» будет осуществляться на остановке «ст. метро «Проспект Гагарина».

С 20.30 до 21.30 движение трамваев №8 будет организован следующим образом:



по направлению к РК «ул. Одесская»: РК «602 м/р» – Салтовское шоссе – пер. Салтовский – ул. Академика Павлова – пр. Московский – ул. Кошкина – ул. Плехановская – ул. Полевая – ул. Молодой Гвардии – ул. Плехановская – ул. Морозова – пр. Героев Сталинграда – РК «ул. Одесская»;

по направлению к РК «602 м/р»: РК «ул. Одесская» – пр. Героев Сталинграда – ул. Морозова – пр. Московский – ул. Академика Павлова – пер. Салтовский – Салтовское шоссе – РК «602 м/р».

Напомним, 29 мая, в день последнего матча «Металла» из-за матча Марша болельщиков дороги в центре Харькова перекрывали с трех часов дня, движение на площади Свободы было запрещено с семи часов утра. А с 18:00 для обслуживания пассажиров закрыли станции «Спортивная» и «Метростроителей». Поезда проезжали указанные станции без остановок.