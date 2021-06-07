За сутки от коронавируса умерло 5 человек.
За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.
Все 10 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.
Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 июня составляет 147 390 человек.
Из них:
3 367 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
138 618 человек выздоровели (за сутки – 350 человек);
5 405 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 345 человек).
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На смену ясному утру придут облачный день и пасмурный вечер.
В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 7 июня Всемирным днём безопасности пищевых продуктов.
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