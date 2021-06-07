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07.06.2021  10:25   

В Харькове – 10 новых случаев заболевания коронавирусом: статистика на 7 июня

За сутки от коронавируса умерло 5 человек.


//Facebook

За прошедшие сутки в Харьковской области лабораторно зарегистрировано 10 новых случаев заражения коронавирусом.

Все 10 заболевших заболевших – жители Харькова, сообщили РЕДПОСТ в лабораторном центре.

Общее количество лабораторно подтвержденных случаев на 7 июня составляет 147 390 человек.

Из них:

3 367 летальных случаев (за последние сутки умерло 5 человек);
138 618 человек выздоровели (за сутки – 350 человек);
5 405 человек находятся под медицинским наблюдением (за сутки уменьшилось на 345 человек).

Коронавирус в Харькове: статистика на 7 июня

Тэги:  коронавирус, харьков
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