Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 239 679 человек. Выздоровело 220 253 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 13 370 человек.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 139 человек (в том числе 136 жителей города Харькова). 13 человек заболели в Богодуховском районе, 9 – в Чугуевском, 6 – в Лозовском, 6 – в Купянском, 4 – Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 декабря.
Комментариев: 0
Главным ключом к успеху станет дружелюбная общительность, причем добиться компромисса, решения в свою пользу или содействия окружающих вам будет легче обычного.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без существенных осадков.
Ежегодно с 2006 года в Украине отмечают День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
влажность:
давление:
ветер: