14.12.2021 10:18 Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 14 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 136 случаев заражения коронавирусом в Харькове.



Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 177 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.



С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 239 679 человек. Выздоровело 220 253 человека, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 13 370 человек.



За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 139 человек (в том числе 136 жителей города Харькова). 13 человек заболели в Богодуховском районе, 9 – в Чугуевском, 6 – в Лозовском, 6 – в Купянском, 4 – Изюмском.



Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 13 декабря.