14.12.2021 10:30 Виталий Хиневич

Какие подарки следует дарить на Новый год, чтобы они принесли благополучие

Астрологи склонны полагать, что некоторые подарки могут принести несчастья.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Апостроф».

Отмечается, что Водяному Тигру не понравятся практичные подарки, которые широко используются в повседневной жизни, например, полотенца, косметические средства, зеркала и посуда.

Кроме этого, не следует дарить вещи, которые относятся к спутникам вредных привычек: пепельницу, табачные изделия, зажигалки, алкогольные напитки. В это же время следует избежать самодельных подарков, так как Водяной Тигр любит роскошь.

Отличным подарком послужит предмет антиквариата, картина, книги. Женщин следует побаловать роскошным нижним бельем или постельным.

Мужчин, любителей активного отдыха, следует удивить рыболовными снастями, биноклем и прочими предметами, связанными с хобби.

Напомним, ранее мы писали, как привлечь удачу в год Тигра, а также что ожидает Харьков в 2022 году.