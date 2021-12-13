Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 122 случая заражения коронавирусом в Харькове.
Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.
С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 239 502 человек. Выздоровело 219 065 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 404 человека.
За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 124 человек (в том числе 122 жителей города Харькова). 10 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Лозовском, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – Изюмском.
Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 декабря.
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