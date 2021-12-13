    
Главная Новости Харькова Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 декабря
13.12.2021  10:27   Рита Парфенова

Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 13 декабря

За прошедшие сутки официально зарегистрировано 122 случая заражения коронавирусом в Харькове.


Фото из открытых источников

Всего за предыдущие сутки в Харькове и области диагностировали 140 случаев заражения коронавирусом. Об этом РЕДПОСТ сообщили в Центре лабораторных исследований.

С начала пандемии коронавирусная инфекция лабораторно подтверждена у 239 502 человек. Выздоровело 219 065 человек, на сегодняшний день находятся под медицинским наблюдением 14 404 человека.

За прошедшие сутки диагноз «коронавирус» фиксировали в шести районах Харьковской области. Большинство заболевших проживают в Харьковском районе: за сутки диагноз подтвердился у 124 человек (в том числе 122 жителей города Харькова).  10 человек заболели в Чугуевском районе, 2 – в Лозовском, 2 – в Красноградском, 1 – в Купянском, 1 – Изюмском.

Ранее РЕДПОСТ сообщал о статистике коронавируса в Харькове и области на 10 декабря.
 

Источник:   ХОЛЦ
 Тэги:  коронавирус, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
10.12 Медицина Сколько новых случаев COVID-19 выявили в Харькове на 10 декабря 09.12 Общество «єПідтримка»: Как получить "Вовину тысячу" через приложение «Дія» (видео) 09.12 Криминал и происшествия Чтобы жизнь малиной не казалась: в харьковском ночном клубе изъяли весь алкоголь (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 