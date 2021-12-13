В Харькове минировали квартиру

Сообщение о минировании оказалось ложным.
Около одиннадцати часов вечера в воскресенье, 12 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение об очередном минировании в Харькове. В поступившей информации говорилось о наличии взрывчатки в квартире по Московскому проспекту, 90. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий по Харькову и области за сутки.
Для проверки сообщения о минировании по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, представители экстренных служб.
Квартира и близлежащая территория были обследованы. Взрывные устройства не обнаружены. Проводится следствие, личность лже-минера устанавливается.
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