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13.12.2021  09:47   

В Харькове минировали квартиру

Сообщение о минировании оказалось ложным.

Криминал Харьков: 12 декабря сообщили о минировании квартиры

Около одиннадцати часов вечера в воскресенье, 12 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение об очередном минировании в Харькове. В поступившей информации говорилось о наличии взрывчатки в квартире по Московскому проспекту, 90. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий по Харькову и области за сутки.

Для проверки сообщения о минировании по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, представители экстренных служб.

Квартира и близлежащая территория были обследованы. Взрывные устройства не обнаружены. Проводится следствие, личность лже-минера устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.
Тэги:  минирование, харьков
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