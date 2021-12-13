13.12.2021 09:47

В Харькове минировали квартиру

Сообщение о минировании оказалось ложным.

Около одиннадцати часов вечера в воскресенье, 12 декабря, в дежурную часть полиции поступило сообщение об очередном минировании в Харькове. В поступившей информации говорилось о наличии взрывчатки в квартире по Московскому проспекту, 90. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий по Харькову и области за сутки.

Для проверки сообщения о минировании по указанному адресу выезжали следственно-оперативные группы, взрывотехники, представители экстренных служб.

Квартира и близлежащая территория были обследованы. Взрывные устройства не обнаружены. Проводится следствие, личность лже-минера устанавливается.

Напомним, на прошлой неделе правоохранители несколько раз получали сообщения о минировании школ и торговых центров в Харькове. Все сообщения оказались ложными.