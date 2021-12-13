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13.12.2021  10:45   Виталий Хиневич

На Харьковщине доверчивость обошлась женщине в тысячи гривен

Мужчина создал доверительные отношения с жительницей города Первомайский ради своей корыстной цели.

Мошенник кредит Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Реестр судебных решений.
 
Отмечается, что 30 мая текущего года злоумышленник, прогуливаясь по городу Первомайский встретился со своей знакомой и под предлогом переписки с другими друзьями, одолжил у нее мобильный телефон.
 
Пользуясь гаджетом, мужчина через интернет оформил быстрый кредит на ее карту. Кроме этого, злоумышленник, под предлогом снять денежный перевод, который якобы поступил от знакомых мужчины, завладел банковской картой потерпевшей.
 
 
Кроме этого, отмечается, что в аналогичный способ при помощи мобильного телефона и банковской карты потерпевшей женщины, злоумышленник еще несколько раз выполнил мошеннические действия, оформив кредит на свою знакомую. Общая сумма ущерба нанесенная потерпевшей составили 9 тысяч 810 гривен.
 
8 декабря 2021 года женщина заключила с обидчиком сделку о примирении.
 
Первомайский городской суд, в свою очередь, постановил назначить наказание злоумышленнику в виде трех лет ограничения свободы, заменив данное наказание на два года испытательного срока.
 
Напомним, ранее преступники связали больную женщину и, угрожая ей физическим насилием, забрали 30 000 злотых и 500 долларов США, которые она собирала на лечение.
 
Источник:   Реестр судебных решений
 Тэги:  происшествие, кредит, харьков
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