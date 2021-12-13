В Харькове – ДТП с вылетом на трамвайные рельсы (фото)

В Харькове автомобиль Hyundai слетел с дороги и врезался в опору пешеходного моста.
Авария произошла в районе Южкабеля, на улице Автогенной, 7. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов вечера 11 декабря автомобиль Hyundai, двигавшийся по проспекту Тракторостроителей, сошел с трассы и врезался в опору пешеходного моста.
В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека – водитель и пассажир автомобиля. Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.
Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.
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