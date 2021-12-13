    
Главная Новости Харькова Криминал и происшествия В Харькове – ДТП с вылетом на трамвайные рельсы (фото)
13.12.2021  11:15   Рита Парфенова

В Харькове – ДТП с вылетом на трамвайные рельсы (фото)

В Харькове автомобиль Hyundai слетел с дороги и врезался в опору пешеходного моста.

ДТП Харьков: автомобиль Hyundai разбился на улице Автогенной, 7

Авария произошла в районе Южкабеля, на улице Автогенной, 7. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов вечера 11 декабря автомобиль Hyundai, двигавшийся по проспекту Тракторостроителей, сошел с трассы и врезался в опору пешеходного моста.

В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека – водитель и пассажир автомобиля. Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

ДТП Харьков: автомобиль Hyundai разбился на улице Автогенной, 7

ДТП Харьков: автомобиль Hyundai разбился на улице Автогенной, 7

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 декабря около 18:45 на улице Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109, а также был поврежден Hyundai, двигавшийся по встречной полосе.
Тэги:  дтп, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
12.12 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове киевлянин на Лексусе жестко врезался в Жигули (фото, видео) 12.12 Криминал и происшествия ДТП: в Харькове легковушка улетела с дороги - момент аварии (фото, видео) 12.12 Криминал и происшествия ДТП: под Харьковом неадекват разломал забор и напал на хозяйку (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 