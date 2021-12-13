13.12.2021 11:15 Рита Парфенова

В Харькове – ДТП с вылетом на трамвайные рельсы (фото)

В Харькове автомобиль Hyundai слетел с дороги и врезался в опору пешеходного моста.

Авария произошла в районе Южкабеля, на улице Автогенной, 7. Как сообщили РЕДПОСТ в пресс-службе Патрульной полиции, около десяти часов вечера 11 декабря автомобиль Hyundai, двигавшийся по проспекту Тракторостроителей, сошел с трассы и врезался в опору пешеходного моста.



В дорожно-транспортном происшествии пострадали два человека – водитель и пассажир автомобиля. Медики скорой помощи госпитализировали их в больницу.



Обстоятельства аварии устанавливала следственно-оперативная группа.

Напомним, ранее мы писали о том, что 5 декабря около 18:45 на улице Леся Сердюка, 49-б столкнулись автомобили Volkswagen и ВАЗ 2109, а также был поврежден Hyundai, двигавшийся по встречной полосе.