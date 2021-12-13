13.12.2021 11:30 Виталий Хиневич

Crazy Frog снова поет спустя десятилетие (видео)

Мультипликационный персонаж Crazy Frog выпустил новый клип.

Фрагмент клипа "Tricky"

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Вести».

Отмечается, что многим известная лягушка, спустя почти 11 лет выпустила сингл и клип на него. Новый трек носит название "Tricky", сама музыкальная композиция выполнена в ремикс стиле на американскую рэп-группы RUN DMC.

Почитатели заводной лягушки снова смогут увидеть ее в прежнем обличии под зажигательную музыка. Правда,помимо шлема на голове у Crazy Frog теперь есть бейсболка.

Кроме этого стоит отметить, что персонаж стал известен в 2005 году благодаря шведскому дизайнеру и аниматору Эрику Вернквисту, а также ремикс композиции хита 80-х годов Axel F.

Напомним, Арт-директор KharkivMusicFest признан лучшим дирижером в Европе.