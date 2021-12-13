Crazy Frog снова поет спустя десятилетие (видео)

Мультипликационный персонаж Crazy Frog выпустил новый клип.
Напомним, Арт-директор KharkivMusicFest признан лучшим дирижером в Европе.
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Сегодня не слишком доверяйте логике (она способна вас подвести), в денежных же делах будьте особенно осторожны. И главное – старайтесь сдерживать внезапные порывы.
Начало недели будет пасмурным, без существенных осадков. Утром слабый туман.
Православные христиане отмечают день Святого Андрея Первозванного. В народе этот праздник называли днем Андрея Тихая Вода, или Гадального.
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