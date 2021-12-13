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13.12.2021  11:40   Анжелика Демидова

Муниципальная скорая помощь: когда заработает в Харькове

Вопрос создания в Харькове своей службы неотложной помощи - на повестке дня городской власти. И сегодня мэр Харькова Игорь Терехов рассказал как и когда она заработает.


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Как сообщает корреспондент РЕДПОСТ, базироваться муниципальная скорая будет на территории КП «Автобаза специализированного санитарного автотранспорта  города Харькова", где когда-то размещалась Служба скорой помощи, в последствии переведенная в подчинение области. 
 
Сегодня особо стал вопрос о создании такой городской службы. Она могла бы обслуживать всех харьковчан. А именно: доставить в срочном порядке врача на дом к больному или больного в медучреждение на приём или для проведения процедур, отметил Игорь Терехов. 
 
"Будет закуплено порядка 60 автомобилей для перевозки врачей и пациентов, в том числе и специализированных машин. Все они будут одного цвета с красной надписью, чтобы они были узнаваемы издалека. А здесь на на территории КП будет их базирование. Будут отремонтированы помещения для водителей и боксы для стоянки, помывки и техосмотра машин. Должны быть созданы все соответствующие условия", - заверил городской голова. 
 
 
Автомобили муниципальной скорой будут обслуживать городские поликлиники и, соответственно, жителей, которые получают в этих медучреждениях медицинскую помощь. Кроме того, сообщил мэр, вызвать врача можно будет по единому номеру. 
 
"Мы создаём номер городской скорой 1503. У нас будет работать колл-центр, который и будет принимать звонки харьковчан, которым в срочном порядке нужна медпомощь. Всё в процессе. Нам ещё нужно около полугода, чтобы этот проект заработал", - отметил Игорь Терехов. 
 
Сейчас обсуждается вопрос, где именно расположится колл-центр, в каком режиме и с каким штатом сотрудников он будет работать.
 
Ранее мы писали, что в Харькове активно работают над реформированием городской медицины. Реалии сегодняшнего дня таковы, что медицинские учреждения и медики должны работать в условиях трансформации, а открытие новых отделений для приема пациентов с коронавирусом требует коротких сроков.
 
Однако, благодаря высокому уровню знаний медицинского персонала и технической составляющей все это реально и достижимо. Процессы, которые проходят в области медицины, смело можно назвать медицинской реформой регионального уровня.

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Тэги:  скорая помощь, игорь терехов, харьков
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