15.10.2021 20:30 Виталий Хиневич

В Харькове активно работают над реформированием городской медицины: подробности

Научиться жить в условиях пандемии. Действовать на опережение, не подвергая риску жизни и здоровье горожан. Принять и трансформировать медицинскую реформу под реалии. Таковы задачи и направления развития медицины в Харькове. Вызов, который бросила пандемия COVID-19, как лакмусовая бумага отображает готовность города, который не боится встречать любые нагрузки на медицину.



В Харькове активно работают над реформированием городской медицины: подробности



Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.

Реалии сегодняшнего дня таковы, что медицинские учреждения и медики должны работать в условиях трансформации, а открытие новых отделений для приема пациентов с коронавирусом требует коротких сроков. Однако, благодаря высокому уровню знаний медицинского персонала и технической составляющей все это реально и достижимо. Процессы, которые проходят в области медицины, смело можно назвать медицинской реформой регионального уровня.

Городской бюджет выделил 42 миллиона гривен на приобретение кислородной станции для 13 городской больницы, которую включили как одну из опорных больниц для больных коронавирусом. Кроме этого, была установлена за счет данной суммы бочка для хранения кислорода в 25 больнице. На данный момент подходят к завершающему этапу ремонты в приемных отделениях в 25-й и 17-й больнице скорой помощи.

Игорь Терехов ставит одной из основных задач высокий уровень готовности к любой ситуации с Covid-19.В частности, закупить дополнительное медицинское оборудование и лекарственные препараты, чтобы оперативно и своевременно предоставлять медицинскую помощь харьковчанам.

Наряду с обновлением материально-технической базы, идет и реконструкция непосредственно самих медицинских учреждений. В первых числах сентября закончилась реконструкция поликлиники 13-ой городской клинической больницы. С порога поликлиники понимаешь, что главный акцент был поставлен на комфортное пребывание пациента в учреждении. Были отремонтированы ступени, установлены поручни и подъемник для людей с особыми потребностями и другое. Нет, это не пафос, а желание сохранить свой исторический ключ и особенность. Ремонт, который прошел на базе 13 поликлиники, учел и сохранил историческую особенность данного здания.

"Мы ставили две принципиальные задачи - логистика, удобства, инклюзивность - это первое. И второй принцип, так как нашему учреждению уже 80 лет, мы хотели сохранить эту историческую особенность нашего интерьера и соединить его с современными технологиями, т.е. у нас есть и видеонаблюдение, и пожарная, и охранная сигнализации. Всё что мы задумывали, мы всё воплотили", - заявила главный врач 13-ой больницы Алла Бобейко.

Модернизация городских поликлиник проходит в разных районах города. В каждой из них внедряют новые технологии, европейские стандарты качества обслуживания. Характерной особенностью реконструкции входных групп и холлов поликлиник является то, что они выполнены с учетом требования функционирования муниципальной скорой помощи города Харьков.

«Мы сегодня во всех поликлиниках делаем ремонты, чтобы во все приемные отделения могла осуществляться доставка людей городской скорой помощью в соответствии с нормами и требованиями. Муниципальная скорая будет заниматься доставкой к семейным врачам, из стационаров и, в случае необходимости, доставкой в больницы. Наша скорая помощь будет иметь автономный номер, специализированные машины и бригады», — рассказал Игорь Терехов.

С 1 января вызов скорой помощи возможен только в экстренных случаях, например, таких как остановка дыхания, обильная кровопотеря, инсульты и инфаркты, травмы, когда человек не может самостоятельно обратиться за помощью к медикам. Во всех остальных случаях гражданин должен сам прийти на прием к семейному врачу и получить медицинскую помощь. Такие нововведения порадовали далеко не всех, а многих и встревожили. Не обошел стороной данный вопрос и руководитель города Игорь Терехов. В частности, он обратил внимание, что медицинская реформа, предложенная правительством страны, лишила возможности получить неотложную медицинскую помощь.

«Я повторяю– это катастрофа. В таком мегаполисе скорая помощь не принадлежит муниципалитету, не принадлежит городу Харькову. Сегодня до скорой помощи достучаться невозможно. Я лично подтверждаю – до скорой помощи достучаться невозможно”- высказал свое мнение Игорь Терехов.

Игорь Терехов предложил альтернативу, которая не оставит харьковчан без надлежащей медицинской помощи. Речь идет о создании муниципальной скорой помощи, которая будет функционировать на базе города. Будут созданы медицинские неотложки, которые будут функционировать при поликлиниках. Данная медицинская услуга будет предоставляться на безоплатной основе и в тесном контакте между семейным врачом и пациентом.

Напомним, город обеспечит, чтобы скорая молниеносно реагировала на вызовы. Руководитель города назвал этот шаг необходимым для того, чтобы исправить ошибки медицинской реформы министерства здравоохранения.