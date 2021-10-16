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16.10.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 16 и 17 октября

Синоптики уточнили прогноз погоды в Харькове на выходные – будет облачно, местами дожди.

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на выходные, 16 и 17 октября 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

В субботу, 16 октября, в Харькове ожидается преимущественно облачная погода, без существенных осадков. Ночью и утром туман, видимость 200-500 метров. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 0°...+2°С, днем +12°...+14°С (температура комфорта +14°С).

Воскресенье, 17 октября, начнется небольшим дождем, который закончится к утру. Ночью и утром местами туман. На протяжении всего дня будет пасмурно, без существенных осадков.  Ветер северо-западный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +3°...+8°С, днем +9°...+14°С (температура комфорта +14°С).

Вероятность магнитных бурь: 5%. Ожидается довольно благоприятная космическая погода. Будут происходить только небольшие геомагнитные возмущения, которые не приведут к магнитным бурям.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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