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16.10.2021  07:01   

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 16 октября

Эмоции сегодня возьмут верх над логикой, поэтому день хорош для самовыражения и личных отношений. А ответственные дела лучше оставить будням.

Гороскоп по знакам Зодиака на субботу, 16 октября

Овен (21 марта – 20 апреля)
Возможно, вы проведете день под влиянием эмоций, к частью, по большей части приятных. Следите, чтобы ваше состояние не отвлекало от запланированных дел.

Телец (21 апреля – 21 мая)
Сегодня интуиция – ваше все. Если судьба поставит перед выбором: звезды советуют принимать решение сердцем, а не головой.

Близнецы (22 мая – 21 июня)
Пора двигаться вперед. Не важно, будет это изменение курса жизни, перестановка в доме или обновление гардероба. Главное – перемены.

Рак (22 июня – 23 июля)
Неожиданное известие может внести коррективы в ваши планы. Так или иначе, придется пересмотреть свой первоначальный график.

Лев (24 июля – 23 августа)
День решительных действий! Именно сегодня, если пойдете наперекор мнению окружающих, предоставится шанс отстоять свою точку зрения и в результате – одержать победу.

Дева (24 августа – 23 сентября)
Сегодня вам может быть сложно принять решение, даже в мелочах. Ищите в этом плюсы: излишнее обдумывание ситуации снизит вероятность ошибок в делах к абсолютному нулю.

Весы (24 сентября – 23 октября)
Ситуация может потребовать взяться за дела, которые давно откладывали в долгий ящик. Не стоит искать оправдания бездействию и лени – расчистите накопившиеся завалы для чего-то нового и интересного.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)
Звезды пророчат: вы способны справиться с любым делом и показать себя окружающим с самой выгодной стороны. Особенно удачны встречи с новыми людьми.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)
Сегодня можете испытать «трудности перевода» в общении с окружающими. Главное – не тушеваться, и сможете донести свои мысли без искажений.

Козерог (22 декабря – 20 января)
Посвятите день творчеству. Как уверяют небесные светила, в любом деле, где требуется креативный подход, сумеете проявить себя на «отлично».

Водолей (21 января – 19 февраля)
Следует быть аккуратнее с деньгами – не важно, это ваш собственный это кошелек или нет. День склоняет к спонтанным покупкам, крупным тратам, рискованным вложениям и денежным авантюрам.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)
В любых делах просчитайте все ходы на несколько шагов вперед. Это поможет действовать решительно, но без ошибок, и найти выгоду для себя даже там, где никто из окружающих этого не ожидал.

Источник:   1001 гороскоп
 Тэги:  гороскоп по знакам зодиака, астрологический прогноз, харьков, гороскоп
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