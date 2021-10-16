16.10.2021 08:00

16 октября: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

16 октября отмечают День босса – поздравления принимают руководители всех уровней, от бригадира до президента страны.

Принято считать, что идея проведения Дня босса зародилась в Соединенных Штатах Америки. Ее приписывают некоей Патриция Бэйз Хароски из Чикаго, которая работала секретарем в компании своего отца и в 1958 году озвучила инициативу о необходимости ежегодно проводить подобный праздник. В том же 1958 году Патриция Бэйз Хароски зарегистрировала «День босса» в Торговой палате США. Ну а дату 16 октября выбрала потому, что у ее родителя в этот день был день рождения. В 1962 году ее идея понравилась губернатору штата Иллинойс, который впервые в мире придал этой дате официальный статус. День босса быстро распространился по планете, и сегодня его отмечают не только в США, но и в Европе, Канаде, Великобритании, Австралии и Южной Африке.



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Всемирный день продовольствия, отмечаемый ежегодно 16 октября, предоставляет повод задуматься проблемой избавления человечества от голода. Тема Дня в 2021 году: Наше будущее в наших руках. Каждый прием пищи влияет не только на наши организмы, но и на здоровье нашей планеты, ведь то, какую еду мы выбираем, способ ее получения и приготовления влияет на агропродовольственную систему.



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Ежегодно 16 октября отмечается Всемирный день хлеба. Праздник был учрежден в 2006 году по инициативе Международного союза пекарей и пекарей-кондитеров. А поводом стало события 1945 года – именно тогда была создана Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, которая занималась решением проблем в развитии сельского хозяйства и его производства.



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А еще 16 октября во всем мире принято отмечать Всемирный день анестезии. По историческим данным первую анестезию применили 16 октября 1864 году. Врач-стоматолог Томас Мортон провел операцию, применив эфирный наркоз. За это ему даже установили памятник в Бостоне (США), надпись на котором гласит: «До него хирургия во все времена была агонией».

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Ежегодно в третью субботу октября в Украине отмечается День работников целлюлозно-бумажной промышленности. Праздник установлен Указом Президента Украины в 2008 году. Таким образом работники целлюлозно-бумажной промышленности получили собственный профессильнальный праздник и перестали его отмечать в День работника леса.

Также в этот день

В 1799 года Указом императора Павла I от 16 октября, по докладу Святейшего Синода, была основана, как тогда называлась, Слободско-Украинская епархия, которая выделилась из обширной Белгородской епархии. Первым ее епископом стал Христофор (Сулима), немало потрудившийся на благо новоустроенной епархии. С тех пор епархия меняла свое название: в 1836 году она стала называться Харьковской и Ахтырской, а с 1946 года носит современное название – Харьковская и Богодуховская.



1854 – родился Оскар Уайльд, ирландский поэт, драматург, эссеист, масон. Один из самых известных драматургов позднего Викторианского периода, яркая личность того времени, позднее осужденный за «непристойное» (гомосексуальное) поведение и после двух лет тюрьмы уехавший во Францию. Наиболее известен своими многочисленными пьесами («Портрет Дориана Грея», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным»), крылатыми словами и афоризмами.



1863 – родился Джозеф Остин Чемберлен, английский государственный и политический деятель, лауреат Нобелевской премии мира 1925 года.



1888 – родился Юджин О'Нил, американский драматург, Нобелевский лауреат 1936 года.



1918 – гетман Павло Скоропадский издал универсал о возрождении казачества: «Для укрепления силы государства Украинского нашего возродить казачество по всем местам его исторического существования в Украине».



1923 – основана кинокомпания Уолта Диснея.



1946 – приведен в исполнение Нюрнбергский приговор – повешены 10 нацистских главарей.



1947 – родился Дэвид Цукер, американский кинорежиссёр («С пистолетом наголо», «Совершенно секретно»).



1958 – родился Тим Роббинс, американский актер («Побег из Шоушенка», «Таинственная река»), режиссер («Мертвец идет»).



1961 – родился Евгений Хавтан, музыкант, лидер группы «Браво».



1962 – родился Дмитрий Хворостовский, оперный певец.



1968 – родился Илья Лагутенко, лидер группы «Мумий Тролль». Кстати, этот день также считается датой основания самой группы (1983 г.).



1988 – на Центральном телевидении начался показ сериала «Рабыня Изаура», положив начало эре мыльных опер в СССР. Сериал «Рабыня Изаура» установил рекорд, продержавшийся в течение почти 30 лет – он был показан в 79 странах, возглавив телерейтинги во многих государствах, а русский язык обогатился новым словом «фазенда».

Приметы дня

В этот день почитается память святого Дионисия Ареопагита, епископа Афинского. В народе день прозвали Денисом Позимним потому, что «Пришел Денис, потянул день вниз, стало раньше смеркаться, позже светать, солнце выше печных труб не поднимается». Считалось, что этот день за собой зиму тащит. А если 16 октября будет теплым днем, то первых морозов можно до 2 ноября и не ждать.



В старину верили, что сеголня нужно опасаться нечистую силу – лихорадок и сглаза. От первой спасались осиновой корой, которую полагалось всегда носить с собой. Против сглаза, порчи и любого другого наговора наши предки использовали лук, чеснок, редьку и соль.



Список запретов на 16 октября обширен:

окна лучше не открывать, чтобы не проникла нечистая сила,

в зеркало смотреттся нельщя, «накликаешь сорок бед»,

не надо подбирать найденные монеты – иначе можно остаться без своих финансов,

и напоследок: не выносите мусор, иначе вместе с ним можно выбросить и удачу.

Именины отмечают:

Денис, Иван, Павел, Петр, Ядвига.