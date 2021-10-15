15.10.2021 20:16 Василий Голосный

Осенний день в Индустриальном районе Харькова (фото)

Осень продолжает радовать нас солнечными днями и яркими красками. В Индустриальном районе, как и в других районах Харькова, много парков и скверов, где можно пофотографироваться в эти дни.

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