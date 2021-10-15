15.10.2021 19:02 Евгений Клочко

В Харькове на 16 октября запланировано отключение электричества: ищите свой адрес

В Харькове в субботу, 16 октября 2021 года, планируется отключение в двух районах города.

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго.

В субботу, 16 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:

Южный район

ул. Биологическая, 1Б; 15А; 27; 8;

1Б; 15А; 27; 8; ул. Железноводская, 10; 11; 12; 14; 6; 7; 7Б; 8; 9;

10; 11; 12; 14; 6; 7; 7Б; 8; 9; ул. Олийняковская, 4; 6; 6А; 8;

4; 6; 6А; 8; пер. Биологический , 1; 10; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 25; 31; 6; 8;

, 1; 10; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 25; 31; 6; 8; ул. Кооперативная, 10; 13; 13/2; 15;

10; 13; 13/2; 15; ул. Короленко , 1;

, 1; ул. Кузнечная, 32А;

32А; пл. Павловская, 10; 5; 6; 8;

10; 5; 6; 8; пр. Московский , 93;

, 93; пер. Армянский , 2; 3/1;

, 2; 3/1; пер. Короленко , 1; 1/11; 2/13; 3; 5;

, 1; 1/11; 2/13; 3; 5; пер. Костюринский , 1; 3;

, 1; 3; ул. Биологическая, 1Б; 15А; 27; 8.

Центральный район

ул. Каринской , 10; 12; 13; 13А; 14; 15; 15А; 17; 17А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 40; 42; 42А; 44; 46; 47; 48; 49; 49А; 50; 51; 51А; 53; 53/2;

, 10; 12; 13; 13А; 14; 15; 15А; 17; 17А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 40; 42; 42А; 44; 46; 47; 48; 49; 49А; 50; 51; 51А; 53; 53/2; ул. Николая Манойла , 19; 25; 27; 27А; 30А; 31; 32; 33А; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 4А; 40; 40А; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 60А; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 67; 69; 69Б;

, 19; 25; 27; 27А; 30А; 31; 32; 33А; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 4А; 40; 40А; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 60А; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 67; 69; 69Б; ул. Наринская, 17; 19; 19А; 2; 2А; 25; 27; 29; 54;

17; 19; 19А; 2; 2А; 25; 27; 29; 54; ул. Проспектна , 19/6;

, 19/6; ул. Раевской , 18; 18А; 19; 20; 20А; 22; 23; 23А; 24; 25; 27; 28; 28А; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 33А; 33Б; 34; 35; 36; 37; 38; 5;

, 18; 18А; 19; 20; 20А; 22; 23; 23А; 24; 25; 27; 28; 28А; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 33А; 33Б; 34; 35; 36; 37; 38; 5; ул. Скобелевская , 1; 1А; 2; 20; 20А; 24; 25; 26; 27; 27А; 29; 3; 4; 5; 7; 8; 9;

, 1; 1А; 2; 20; 20А; 24; 25; 26; 27; 27А; 29; 3; 4; 5; 7; 8; 9; ул. Шаляпина , 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/24; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 19А; 19Б; 20; 22; 22А; 26; 28; 28/2; 3; 30А; 30Б; 30В; 32; 32А; 34; 36; 38; 39; 48; 48А; 5; 50; 50А; 50Б; 52; 52А; 52Б; 54; 54 В; 54А; 54Б; 56; 7; 9;

, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/24; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 19А; 19Б; 20; 22; 22А; 26; 28; 28/2; 3; 30А; 30Б; 30В; 32; 32А; 34; 36; 38; 39; 48; 48А; 5; 50; 50А; 50Б; 52; 52А; 52Б; 54; 54 В; 54А; 54Б; 56; 7; 9; ул. Родниковая , 14; 30;

, 14; 30; ул. Кромская , 1; 1А; 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 4Б; 4В; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 45А; 46; 47; 48; 49; 5; 5А; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 6; 6Б; 61; 63; 63В; 65; 67; 69; 7; 73А; 75А; 8; 9; 9А;

, 1; 1А; 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 4Б; 4В; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 45А; 46; 47; 48; 49; 5; 5А; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 6; 6Б; 61; 63; 63В; 65; 67; 69; 7; 73А; 75А; 8; 9; 9А; ул. Молодежная , 24;

, 24; ул. Сковороды , 3;

, 3; ул. Хвойная , 17; 19; 21/2;

, 17; 19; 21/2; пер. Сумцовая , 7;

, 7; пер. Центральный , 14; 17; 7;

, 14; 17; 7; ул. Каразина , 1;

, 1; ул. Костомаровская , 13А; 2; 3; 3А;

, 13А; 2; 3; 3А; ул. Маяковского , 11;

, 11; ул. Мироносицкая , 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 73А; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 88; 89;

, 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 73А; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 88; 89; ул. Сумская , 106А; 98;

, 106А; 98; ул. Чернишевская, 85; 88. Напомним, ранее мы сообщали о том, что 14 октября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.