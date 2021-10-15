    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове на 16 октября запланировано отключение электричества: ищите свой адрес
15.10.2021  19:02   Евгений Клочко

В Харькове на 16 октября запланировано отключение электричества: ищите свой адрес

В Харькове в субботу, 16 октября 2021 года, планируется отключение в двух районах города.

Отключение электричества в Харькове 16 октября 2021 года

Электричество будет отсутствовать в связи с плановыми техническими работами, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковоблэнерго. 

В субботу, 16 октября, с 8:00 до 17:00 электричества может не быть по таким адресам:  

Южный район

  • ул. Биологическая, 1Б; 15А; 27; 8; 
  • ул. Железноводская, 10; 11; 12; 14; 6; 7; 7Б; 8; 9; 
  • ул. Олийняковская, 4; 6; 6А; 8; 
  • пер. Биологический, 1; 10; 12; 14; 18; 20; 21; 24; 25; 31; 6; 8;
  • ул. Кооперативная, 10; 13; 13/2; 15; 
  • ул. Короленко, 1; 
  • ул. Кузнечная, 32А; 
  • пл. Павловская, 10; 5; 6; 8; 
  • пр. Московский, 93; 
  • пер. Армянский, 2; 3/1; 
  • пер. Короленко, 1; 1/11; 2/13; 3; 5; 
  • пер. Костюринский, 1; 3; 
  • ул. Биологическая, 1Б; 15А; 27; 8.

Центральный район

  • ул. Каринской, 10; 12; 13; 13А; 14; 15; 15А; 17; 17А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 25А; 27; 28; 29; 30; 31; 31А; 32; 33; 33А; 40; 42; 42А; 44; 46; 47; 48; 49; 49А; 50; 51; 51А; 53; 53/2; 
  • ул. Николая Манойла, 19; 25; 27; 27А; 30А; 31; 32; 33А; 34; 35; 36; 36А; 37; 38; 38А; 39; 4; 4А; 40; 40А; 41; 42; 42А; 43; 44; 45; 46; 47; 48; 50; 51; 52; 53; 54; 55; 56; 57; 58; 59; 6; 60; 60А; 61; 62; 63; 64; 64А; 65; 66; 67; 69; 69Б; 
  • ул. Наринская, 17; 19; 19А; 2; 2А; 25; 27; 29; 54; 
  • ул. Проспектна, 19/6; 
  • ул. Раевской, 18; 18А; 19; 20; 20А; 22; 23; 23А; 24; 25; 27; 28; 28А; 29; 30; 30А; 31; 32; 33; 33А; 33Б; 34; 35; 36; 37; 38; 5; 
  • ул. Скобелевская, 1; 1А; 2; 20; 20А; 24; 25; 26; 27; 27А; 29; 3; 4; 5; 7; 8; 9; 
  • ул. Шаляпина, 10; 11; 12; 13; 14; 15; 15/24; 16; 16А; 17; 18; 18А; 19; 19А; 19Б; 20; 22; 22А; 26; 28; 28/2; 3; 30А; 30Б; 30В; 32; 32А; 34; 36; 38; 39; 48; 48А; 5; 50; 50А; 50Б; 52; 52А; 52Б; 54; 54 В; 54А; 54Б; 56; 7; 9;
  • ул. Родниковая, 14; 30; 
  • ул. Кромская, 1; 1А; 10; 11; 12; 12А; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 19А; 2; 2А; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 27А; 28; 29; 3; 3А; 30; 31; 32; 32А; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 39А; 4; 4Б; 4В; 40; 41; 42; 43; 43А; 44; 45; 45А; 46; 47; 48; 49; 5; 5А; 50; 51; 53; 54; 55; 56; 57; 59; 6; 6Б; 61; 63; 63В; 65; 67; 69; 7; 73А; 75А; 8; 9; 9А; 
  • ул. Молодежная, 24; 
  • ул. Сковороды, 3; 
  • ул. Хвойная, 17; 19; 21/2; 
  • пер. Сумцовая, 7; 
  • пер. Центральный, 14; 17; 7;
  • ул. Каразина, 1; 
  • ул. Костомаровская, 13А; 2; 3; 3А; 
  • ул. Маяковского, 11; 
  • ул. Мироносицкая, 60; 61; 62; 63; 65; 66; 67; 68; 69; 73А; 75; 76; 77; 78; 79; 80; 82; 88; 89; 
  • ул. Сумская, 106А; 98; 
  • ул. Чернишевская, 85; 88.
Напомним, ранее мы сообщали о том, что 14 октября 2021 года в Харькове отключили электроснабжение в трех районах города.
  
Источник:   Харьковоблэнерго
 Тэги:  харьков, элетричество
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
17.10 Криминал и происшествия Виновница смертельного ДТП на Сумской продолжает слать по 30-40 гривен семьям погибших 17.10 Криминал и происшествия В Харькове эвакуируют людей из торгово-развлекательных центров 17.10 Криминал и происшествия Ушла из дома и не вернулась: в Харькове продолжаются поиски сутулой женщины (фото)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 