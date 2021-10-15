15.10.2021 18:45 Виталий Хиневич

В 17-й больнице все места будут оборудованы кислородными точками (видео)

В ближайшее время 80% коек для больных коронавирусом в 17-й городской больнице будут оборудованы кислородным обеспечением. А в планах — установка необходимого оборудования на всех койках, предназначенных для больных ковидом.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на заявление в интервью телеканала Simon главного врача харьковской больницы №17 Дмитрия Черепова.

«Мы начинали с первых 60 коек в апреле 2020 года. Сегодня у нас 420 ковидных точек. На сегодняшний день у нас есть около 70% кислородного обеспечения коек, а в ближайших планах — достигнуть 80%. Планируется, что все места для больных коронавирусом будут обеспечены кислородными точками» — заявил главврач.

Напомним, вакцины от коронавируса снижают к минимуму шансы попасть в больницу и реанимацию в случае заражения.