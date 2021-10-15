15.10.2021 17:40 Виталий Хиневич

Ад на земле: на Канарских островах проснулся вулкан (видео)

На острове Пальма произошло мощнейшее извержение вулканической породы Кумбре-Вьеха

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

От природных катаклизмов Канарские острова страдают около месяца.

В темное время суток можно наблюдать, как извергающаяся лава вулкана поднимается до сотни метров к небу.

Ученые заявляют, что возраст вулканической породы может достигать 2 миллионов лет.

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В свою очередь вулканологи не дают утешительных прогнозов и заявляют, что стихия может бушевать еще много недель.

Местные власти проводят эвакуацию местных жителей, многие поселения граждан, а также фермерские угодья, были уничтожены.

Из-за соприкосновения вулканической породы с водами океана, в атмосферу выделяется токсический газ.

Напомним, на Гаити огромное число жертв в результате землетрясения . В результате подземных толчков погибло 2189 человек.