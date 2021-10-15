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15.10.2021  17:40   Виталий Хиневич

Ад на земле: на Канарских островах проснулся вулкан (видео)

На острове Пальма произошло мощнейшее извержение вулканической породы Кумбре-Вьеха

Вулкан
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
 
От природных катаклизмов Канарские острова страдают около месяца. 
 
В темное время суток можно наблюдать, как извергающаяся лава вулкана поднимается до сотни метров к небу.
 
Ученые заявляют, что возраст вулканической породы может достигать 2 миллионов лет.
 
 
В свою очередь вулканологи не дают утешительных прогнозов и заявляют, что стихия может бушевать еще много недель.
 
Местные власти проводят эвакуацию местных жителей, многие поселения граждан, а также фермерские угодья, были уничтожены.
 
Из-за соприкосновения вулканической породы с водами океана, в атмосферу выделяется токсический газ. 
 
 
Напомним, на Гаити огромное число жертв в результате землетрясения. В результате подземных толчков погибло  2189 человек.
 
 
Тэги:  харьков, вулкан
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