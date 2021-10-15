Ад на земле: на Канарских островах проснулся вулкан (видео)

На острове Пальма произошло мощнейшее извержение вулканической породы Кумбре-Вьеха
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День как нельзя лучше подходит для поиска компромиссов, «разруливания» сложных ситуаций, а также для любых мероприятий – от официальных переговоров до вечеринки с друзьями.
Выходные начнутся пасмурно, местами с прояснениями. Первые два дня синоптики прогнозируют дожди. Зато потом распогодится – будет солнечно и тепло.
ООН и ЮНИСЕФ объявили 15 октября Всемирным днем мытья рук.
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