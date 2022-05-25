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25.05.2022  11:45   Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики ремонтируют поврежденные обстрелами окна

Коммунальщики восстанавливают объекты инфраструктуры города.

Коммунальные службы восстанавливают город Харьков
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что работники коммунального предприятия «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» ежедневно закрывают поврежденные обстрелами окна, ремонтируют кровли и выполняют другие работы по восстановлению инфраструктуры города.
 
В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства в свою очередь отметили, что с начала войны строители предприятия получили почти 3 тыс. заявок на ремонт. За это время они закрыли поврежденные окна в 370 зданиях Немышлянского района, а также в 1927 – Салтовского района города (из них 374 – медицинские и образовательные учреждения). Также рабочие отремонтировали 117 кровель в Киевском, Немышлянском, Салтовском и Слободском районах.
 
Кроме того, коммунальщики снесли 115 поврежденных деревьев, вывезли 33 куб. м измельченных ветвей, демонтировали 60 элементов детских и 22 спортивных площадок, а также 129 элементов благоустройства, поврежденных в результате обстрелов.
 
Напомним, в Харькове идет реконструкция тепловых сетей.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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