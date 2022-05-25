25.05.2022 11:45 Виталий Хиневич

Харьковские коммунальщики ремонтируют поврежденные обстрелами окна

Коммунальщики восстанавливают объекты инфраструктуры города.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что работники коммунального предприятия «Харьковское ремонтно-строительное предприятие» ежедневно закрывают поврежденные обстрелами окна, ремонтируют кровли и выполняют другие работы по восстановлению инфраструктуры города.

В Департаменте жилищно-коммунального хозяйства в свою очередь отметили, что с начала войны строители предприятия получили почти 3 тыс. заявок на ремонт. За это время они закрыли поврежденные окна в 370 зданиях Немышлянского района, а также в 1927 – Салтовского района города (из них 374 – медицинские и образовательные учреждения). Также рабочие отремонтировали 117 кровель в Киевском, Немышлянском, Салтовском и Слободском районах.

Кроме того, коммунальщики снесли 115 поврежденных деревьев, вывезли 33 куб. м измельченных ветвей, демонтировали 60 элементов детских и 22 спортивных площадок, а также 129 элементов благоустройства, поврежденных в результате обстрелов.