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23.05.2022  12:45   Виталий Хиневич

В Харькове идет реконструкция тепловых сетей

На Салтовке продолжаются работы по реконструкции тепловых магистралей.

В Харькове восстанавливают тепловые магистрали
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХТС.
 
Сообщается, что по улице Бучмы, которая длительное время находилась под обстрелами, возобновили работы по перекладке резервной магистрали, диаметром 600 м.
 
Приходится чистить лотки от осыпавшейся во время бомбардировок почвы, демонтировать новые трубы, которые еще в феврале успели опустить в траншею, и там в них попали обломки боеприпасов.
 
«Пострадали даже те трубы, которые только разгрузили перед монтажом. Работы по перекладке 6 км магистрали должны были закончиться еще в марте. Но война внесла свои коррективы. 24 февраля работы прекратились. Возобновили их только 13 марта. Ориентировочный срок окончания работ – август текущего года. Переводки в других районах города продолжались даже во время боевых действий»,- отметили в ХТС.
 
Напомним, на Салтовке продолжают восстанавливать электроснабжение.
 
Источник:   ХТС
 Тэги:  жкх, харьков
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