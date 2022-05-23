23.05.2022 12:52 Рита Парфенова

Разрушенный обстрелами водопровод меняют в жилом комплексе Харькова (фото)

В жилом комплексе «Интернационалист», что на Северной Салтовке, ведут восстановительные работы на поврежденных взрывами участках трубопроводов.

Ремонтные работы проводят бригады комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал», передает РЕДПОСТ

Как и на других объектах, водоводы которых пострадали от взрывов после прямых попаданий различных взрывных устройств, коммунальщки приступили к ремонту после завершения осмотра территории пиротехниками ГСЧС Украины.

«На данный момент обеспечиваем водоснабжение домов жилого комплекса Интернационалист. Данный район временно полностью без водоподачи, после многократных взрывов и повреждений на водоводах, было принято решение воду отключить. Сегодня устраняем очередной порыв на сети диаметром 150 мм, который произошел после прямого попадания снаряда. Ведем земляные работы, с дальнейшим обследованием состояния трубопровода и планированием замены поврежденного участка. Вчера, в воскресенье завершили ремонт водовода по улице Кричевского в этом же жилом комплексе», — отметил начальник Киевского района службы внешних водопроводных сетей Виталий Чупандин.

По словам мастера Киевского участка ремонтно-восстановительных работ Владимира Волошина, земляные работы и дальнейшую подготовку к замене части водовода 250 мм по улице Кричевского начали 20 мая.

«Производство вели в стесненных условиях - на этом участке расположены еще несколько коммуникационных соединений, которые тоже повреждены, что значительно затрудняло доступ к сетям. Но уже досконально знаем, как действовать и работать в экстремальных ситуациях, за период военных действий набрались опыта. После земляных работ определились с объемом замены поврежденной зоны и переложили 8 метров сетей. Восстановительные работы завершены, провели благоустройство места разрытия», — подчеркнул Владимир Волошин.

Рабочие бригады говорят, что тяжело смотреть на пустые разрушенные дома в родном городе, на выбитые окна, не видеть людей, поэтому хочется как можно быстрее все отстроить и нормализовать, чтобы дети снова бегали, люди смеялись, жизнь сюда вернулась.

«Прямых и косвенных попаданий по водоводам, особенно в Салтовском жил массиве много, значит и работы для нас непочатый край. Но ничего, все наладим и восстановим. Стараемся вдохнуть в эти места прежнюю нормальную жизнь, а вода это и есть основа всего живого» - отмечают рабочие комплекса «Харьковводоснабжение».

Напомним, бригады Комплекса «Харьковводоотведение» КП «Харьковводоканал» ежедневно отрабатывают более 50 заявок горожан на прочистку наружных канализационных сетей.