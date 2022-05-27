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27.05.2022  13:00   Рита Парфенова

Ситуация в Харькове на утро 27 мая: сводка ХОВА

Днем 26 мая Харьков был обстрелян из самоходных пушек большой мощности «Пион», ночь прошла относительно спокойно.


Фото из открытых источников

Об этом глава ХОВА Олег Синегубов сообщил в оперативной информации на утро 27 мая, передает РЕДПОСТ.

«В минувшие сутки российские оккупанты обстреливали Харьков из крупнокалиберных пушек "Пион", дальность стрельбы которых достигает 47 км, и систем залпового огня. Всем пострадавшим вчера харьковчанам медики оказывают всю необходимую помощь», - сказал он.

По словам Синегубова, ночь в Харькове была относительно спокойной, без пострадавших. В сведенной сводке ВСУ уточнили, что в Харькове ночью были единичные обстрелы.

Ночью оккупанты обстреляли населенные пункты области. После полуночи произошел обстрел города Люботина, повреждена школа-интернат. То же ночью был обстрелян город Чугуев. Пострадали жилые дома. К счастью, жертв нет.

«Еще раз подчеркиваю, что расслабляться ни в коем случае еще нельзя. Враг действует коварно и целеустремленно бьет по мирным жителям. Не находитесь на улицах и не игнорируйте сигналы воздушной тревоги», – отметил глава ХОВА.

На территории области продолжаются ожесточенные бои. На Харьковском направлении оккупанты сосредоточены на удержании ранее занятых позиций. В Изюмщине россияне продолжают попытки наступления. Наши защитники мужественно удерживают позиции.

Напомним, за сутки с 26 по 27 мая в Харькове и области произошло 14 пожаров, вызванных вражескими обстрелами.

 

Источник:   Телеграм Олега Синегубова
 Тэги:  агрессия россии, хова, харьков
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