27.05.2022 13:45 Виталий Хиневич

В Харькове заново построят котельную

Котельная обслуживает 40 многоэтажных домов, больницу и детский сад.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.

Сообщается, что Салтовскую котельную «Север-1», значительно пострадавшую от вражеских обстрелов, полностью перестроят по проекту Всемирного банка.

Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», на сегодняшний день котельная обслуживает 40 многоэтажных домов, больницу и детский сад. Котельную построили еще в советское время как временную. По оценкам специалистов, ее оборудование уже давно износилось и требует замены на принципиально новое – экономичное и эффективное.

«Старые котлы как раз дожили до капитального ремонта, а он очень сложен из-за самой конструкции сооружения. Да и мощности уже не хватало на микрорайон, где появились новые многоэтажки. В настоящее время уже идет демонтаж оборудования и подготовка помещения. Наши сотрудники совместно с подрядчиками работают на объекте без выходных и перерывов», - отметили на предприятии.

Отметим, в Салтовском районе по проекту Всемирного банка запланировано реконструировать пять объектов.