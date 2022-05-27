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27.05.2022  13:45   Виталий Хиневич

В Харькове заново построят котельную

Котельная обслуживает 40 многоэтажных домов, больницу и детский сад.

Котельная в Харькове
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский городской совет.
 
Сообщается, что Салтовскую котельную «Север-1», значительно пострадавшую от вражеских обстрелов, полностью перестроят по проекту Всемирного банка.
 
Как сообщили в КП «Харьковские тепловые сети», на сегодняшний день котельная обслуживает 40 многоэтажных домов, больницу и детский сад. Котельную построили еще в советское время как временную. По оценкам специалистов, ее оборудование уже давно износилось и требует замены на принципиально новое – экономичное и эффективное.
 
«Старые котлы как раз дожили до капитального ремонта, а он очень сложен из-за самой конструкции сооружения. Да и мощности уже не хватало на микрорайон, где появились новые многоэтажки. В настоящее время уже идет демонтаж оборудования и подготовка помещения. Наши сотрудники совместно с подрядчиками работают на объекте без выходных и перерывов», - отметили на предприятии.
 
Отметим, в Салтовском районе по проекту Всемирного банка запланировано реконструировать пять объектов.
 
Напомним, харьковские коммунальщики реагируют на обращения горожан.
 
Источник:   Харьковский городской совет
 Тэги:  жкх, харьков
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