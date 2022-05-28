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28.05.2022  15:34   

В Харькове появились цветочные панно (фото)

Озеленители СКП "Харьковзеленстрой" продолжают создавать красивые цветочные клумбы по всему городу.

Харьков, цветы
Фото: Василий Голосный / РЕДПОСТ

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Тэги:  цветы, харьков, пейзаж
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