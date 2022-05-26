26.05.2022 19:16 Дмитрий Колоней
В Харькове автобусы, трамвай и троллейбус меняют маршруты
С пятницы в Харькове будет изменено несколько маршрутов общественного транспорта.
В Харькове автобусы, трамвай и троллейбус меняют маршруты
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с 27 мая 2022 менются маршруты шести автобусов.
Курсировать маршрутки будут так:
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№20: ст.м. «Научная» – пр.Науки – ул.Отакара Яроша – ул.Балакирева;
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№11: Григоровский бор – ул. Дудинской – ул.Полтавский Шлях – ст.м. «Холодная Гора»;
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№24: Медкомплекс (602-й мр-н) – пр.Юбилейный – ст.м. «Академика Барабашова»;
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№28: ул. Светлая - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ст. м. «Академика Барабашова»;
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№33: ст. м. «Госпром» – пр.Науки – ул.23-го Августа – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – ул. Астрономическая;
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№249: ул. Амосова (медкомплекс) – пр. Тракторостроителей – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ст. м. «Турбоатом».
Также маршруты движения изменят трамвай №1 и троллейбус №304. Они будут курсировать так:
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трамвай №1: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;
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троллейбус №304: Ст. Рогань – ул. Роганская – ул. 12 Апреля – пр. Александровский - пр. Гагарина – ул. Университетская.
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