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26.05.2022  19:16   Дмитрий Колоней

В Харькове автобусы, трамвай и троллейбус меняют маршруты

С пятницы в Харькове будет изменено несколько маршрутов общественного транспорта.


В Харькове автобусы, трамвай и троллейбус меняют маршруты
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент инфраструктуры, с 27 мая 2022 менются маршруты шести автобусов.
 

Курсировать маршрутки будут так:

 
  • №20: ст.м. «Научная» – пр.Науки – ул.Отакара Яроша – ул.Балакирева;
  • №11: Григоровский бор – ул. Дудинской – ул.Полтавский Шлях – ст.м. «Холодная Гора»;
  • №24: Медкомплекс (602-й мр-н) – пр.Юбилейный – ст.м. «Академика Барабашова»;
  • №28: ул. Светлая - ул. Героев Труда - ул. Академика Павлова - ст. м. «Академика Барабашова»;
  • №33: ст. м. «Госпром» – пр.Науки – ул.23-го Августа – ул. Деревянко – Харьковское шоссе – ул. Академика Проскуры – ул. Астрономическая;
  • №249: ул. Амосова (медкомплекс) – пр. Тракторостроителей – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – ст. м. «Турбоатом».
 

Также маршруты движения изменят трамвай №1 и троллейбус №304. Они будут курсировать так:

 
  • трамвай №1: разворотный круг «Южный вокзал» – ул. Евгения Котляра – ул. Большая Панасовская – разворотный круг «Ивановка»;
  • троллейбус №304: Ст. Рогань – ул. Роганская – ул. 12 Апреля – пр. Александровский - пр. Гагарина – ул. Университетская.
 
Тэги:  маршрут, изменеие, харьков, троллейбус, трамвай
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