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26.05.2022  18:59   Дмитрий Колоней

В Харькове теперь можно получить бумажный вариант справки ВПЛ

Оформлявшие справку внутренне перемещенного лица через приложение «Дія», могут получить в Харькове еще и бумажный вариант документа.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент соцполитики, право печатать и выдавать бумажную справку лицам, подавшим заявление в электронной форме через мобильное приложение портала «Дія», закреплено за уполномоченным органом или уполномоченным лицом Центра предоставления административных услуг/территориальных громад, управлений социальной защиты населения.
 
Бумажный вариант справки или его копия нужны при предоставлении публичной услуги, когда у поставщика услуги нет полноценного электронного обмена документов через «Дію».
 
Всего, по состоянию на 26 мая 2022, в управления социальной защиты населения в городе Харькове обратились и получили статус ВПЛ 2120 человек.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  впл, бумажная справка, харьков
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