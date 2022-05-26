26.05.2022 18:59 Дмитрий Колоней

В Харькове теперь можно получить бумажный вариант справки ВПЛ

Оформлявшие справку внутренне перемещенного лица через приложение «Дія», могут получить в Харькове еще и бумажный вариант документа.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Департамент соцполитики, право печатать и выдавать бумажную справку лицам, подавшим заявление в электронной форме через мобильное приложение портала «Дія», закреплено за уполномоченным органом или уполномоченным лицом Центра предоставления административных услуг/территориальных громад, управлений социальной защиты населения.

Бумажный вариант справки или его копия нужны при предоставлении публичной услуги, когда у поставщика услуги нет полноценного электронного обмена документов через «Дію».

Всего, по состоянию на 26 мая 2022, в управления социальной защиты населения в городе Харькове обратились и получили статус ВПЛ 2120 человек.