    
Главная Новости Харькова Общество «Save the Children» поможет семьям Харькова
26.05.2022  19:58   Дмитрий Колоней

«Save the Children» поможет семьям Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями организации «Save the Children».


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в ходе встречи Харьковского городского головы Игоря Терехова и представителей организации «Save the Children» были обсуждены вопросы, связанные з защитой прав детей, обеспечением их доступа к образованию, необходимой медицинской помощью и нормальными условиями проживания.
 
Как отметил представитель «Save the Children» Денис Пужалин, начиная с 2014 года, организация преимущественно занималась гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, однако после 24 февраля расширила свою деятельность. Сейчас, помимо гуманитарной, организация оказывает информационную, медицинскую и психологическую помощь, а также финансово помогает нуждающимся из разных регионов. В частности, организация готова направить денежные средства семьям из города Харькова. 
 
В свою очередь Игорь Терехов отметил, что харьковчане ежедневно страдают из-за вражеских обстрелов. Из-за войны многие из них потеряли работу и жилье, поэтому для обеспечения харьковчан нормальными условиями  проживания город рассматривает любые формы сотрудничества. 
 
«Русские продолжают нещадно обстреливать Харьков. Страдают и взрослые, и дети. Ситуация складывается нелегкая, и мы благодарны за оказанную поддержку. Если мы говорим о финансовой помощи, то это даже лучше гуманитарной. Проблем с продовольствием в городе нет. Таким образом, харьковчане смогут купить именно то, что им необходимо. Мы подготовим списки семей, которые нуждаются в такой поддержке в первую очередь», - отметил Игорь Терехов. 
 
Кроме того, организация «Save the Children» готова принять участие в восстановлении учреждений среднего образование города Харькова.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  игорь терехов, save the children, харьков, помощь семьям
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 Общество Чешская благотворительная организация придет на помощь Харькову 26.05 Общество В метро Харькова выделят спецсектора, в которых люди смогут переждать обстрелы 25.05 Власть Все должно быть продумано на много лет вперед, - Игорь Терехов о Генплане Харькова
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 