26.05.2022 19:58 Дмитрий Колоней

«Save the Children» поможет семьям Харькова

Мэр Харькова Игорь Терехов встретился с представителями организации «Save the Children».



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в ходе встречи Харьковского городского головы Игоря Терехова и представителей организации «Save the Children» были обсуждены вопросы, связанные з защитой прав детей, обеспечением их доступа к образованию, необходимой медицинской помощью и нормальными условиями проживания.

Как отметил представитель «Save the Children» Денис Пужалин, начиная с 2014 года, организация преимущественно занималась гуманитарной помощью для жителей Донецкой и Луганской областей, однако после 24 февраля расширила свою деятельность. Сейчас, помимо гуманитарной, организация оказывает информационную, медицинскую и психологическую помощь, а также финансово помогает нуждающимся из разных регионов. В частности, организация готова направить денежные средства семьям из города Харькова.

В свою очередь Игорь Терехов отметил, что харьковчане ежедневно страдают из-за вражеских обстрелов. Из-за войны многие из них потеряли работу и жилье, поэтому для обеспечения харьковчан нормальными условиями проживания город рассматривает любые формы сотрудничества.

«Русские продолжают нещадно обстреливать Харьков. Страдают и взрослые, и дети. Ситуация складывается нелегкая, и мы благодарны за оказанную поддержку. Если мы говорим о финансовой помощи, то это даже лучше гуманитарной. Проблем с продовольствием в городе нет. Таким образом, харьковчане смогут купить именно то, что им необходимо. Мы подготовим списки семей, которые нуждаются в такой поддержке в первую очередь», - отметил Игорь Терехов.

Кроме того, организация «Save the Children» готова принять участие в восстановлении учреждений среднего образование города Харькова.