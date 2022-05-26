26.05.2022 20:26 Дмитрий Колоней

Гранатометы и автомат: под Харьковом разоружили жителей села (фото)

Под Харьковом жителей освобожденного села лишили опасных игрушек.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Полицию, 15 мая 2022 стражи прядка получили оперативную информацию о том, что мужчина на территории Харьковской области хранит оружие.

По данному факту было открыто уголовное дело о незаконном обращении с оружием Уголовного кодекса Украины.

26 мая 2022 оперативники угрозыска, работники райуправления и спецназовцами полка полиции особого назначения провели обыск у 35-летнего жителя Харьковской области.

В ходе осмотра на чердаке летней кухни были найдены два реактивных противотанковых гранатомета РПГ-22, заряженные реактивными противотанковыми снарядами и находящиеся в полувзведенном состоянии.

Снаряды относятся к категории опасных.

В тот же день в ходе обыска в домовладении 50-летнего жителя села Ольховка, обнаружен и изъят автомат Калашникова и 300 патронов.

Изъятые предметы отправлены на экспертное исследование. В настоящее время решается вопрос о сообщении мужчинам о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.