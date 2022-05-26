26.05.2022 20:56 Дмитрий Колоней

В Харькове заменят все старые вентиляционные шахты

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», конструкции еще советского производства стали опасными из-за разрушения компонентов, поэтому в Харькове их начали менять еще в конце прошлого года.

Новые вентиляционные шахты изготовлены силами предприятия по собственному безопасному конструктивному решению. Сначала это были экземпляры с простым орнаментом украинской вышиванки. Затем специалисты ХТС добавили в оформление мультипликационных героев. Сейчас планируется установить шесть конструкций в Шевченковском районе, на ул. Ляпунова и ул. Шатиловской. Затем такие же объекты появятся в Новобаварском, Салтовском и Холодногорском районах.

«Эти конструкции будут не просто радовать глаз, а и выполнять технически необходимую функцию - удаление конденсата из камер магистральных теплопроводов, чтобы предотвратить коррозию труб», - отметили в КП.