    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове заменят все старые вентиляционные шахты
26.05.2022  20:56   Дмитрий Колоней

В Харькове заменят все старые вентиляционные шахты

Об этом сообщили в КП «Харьковские тепловые сети».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», конструкции еще советского производства стали опасными из-за разрушения компонентов, поэтому в Харькове их начали менять еще в конце прошлого года.
 
Новые вентиляционные шахты изготовлены силами предприятия по собственному безопасному конструктивному решению. Сначала это были экземпляры с простым орнаментом украинской вышиванки. Затем специалисты ХТС добавили в оформление мультипликационных героев. Сейчас планируется установить шесть конструкций в Шевченковском районе, на ул. Ляпунова и ул. Шатиловской. Затем такие же объекты появятся в Новобаварском, Салтовском и Холодногорском районах.
 
«Эти конструкции будут не просто радовать глаз, а и выполнять технически необходимую функцию - удаление конденсата из камер магистральных теплопроводов, чтобы предотвратить коррозию труб», - отметили в КП.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, вентиляционные шахты, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
26.05 ЖКХ Харьковские коммунальщики восстанавливают кровлю (фото) 25.05 ЖКХ В Харькове прошел футбольный поединок коммунальщиков 25.05 ЖКХ Харьковские тепловики меняют десятки сетей
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 