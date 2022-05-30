30.05.2022 20:56 Дмитрий Колоней

Под Харьковом доверчивого хозяина обокрал товарищ

Под Харьковом под подозрением мужчина, обворовавший уехавшего друга.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Прокуратуру, расследование установило, что в конце апреля 2022 47-летний мужчина, уезжавший в эвакуацию, передал своему знакомому ключи от дома в г. Дергачи. При этом хозяин домовладения запретил использовать находящееся там имущество для собственных нужд без его ведома.

Но знакомый не послушал своего друга и украл 160 литров топлива. Также он решил прибрать к рукам и машину своего знакомого. Хозяину авто повезло, что во время поездки на чужом автомобиле вора заметил местный житель, который знал, кому на самом деле он принадлежит.

Человек попросил мужчину остановиться, забрал ключи от автомобиля и оставил железного коня по просьбе настоящего владельца в своем дворе. Решается вопрос об избрании меры пресечения подозреваемому.