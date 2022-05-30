    
Главная Новости Харькова Спорт Четвертый триумф харьковских волейболистов
30.05.2022  21:57   Дмитрий Колоней

Четвертый триумф харьковских волейболистов

В составе сборной Украины харьковские спортсмены одержали четвертую победу в рамках группового этапа «Золотой Евролиги».

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, воспитанники харьковской школы волейбола Олег Плотницкий, Юрий Синица и Тимофей Полуян внесли весомый вклад в победу Украины. Так, 25 и 26 мая украинцы обыграли сборную Хорватии, а 28 и 29 мая - сборную Испании.
 
Отметим, что сейчас в группе первое место занимает Украина (12 очков), второе - Хорватия (3 очка), третье - Испания, четвертое - Дания (1 очко). Два заключительных матча группового этапа украинцы проведут 3- 4 июня в Дании.
 
Тэги:  волейбол, спорт, харьков, украина
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.02 Спорт Харьковский волейболист сыграет в четвертьфинале Лиги чемпионов 14.02 Спорт «Харьковские Соколы» потерпели неудачу в выездном матче с «Тернополем» 22.10 Спорт Игорь Терехов показал, как будет выглядеть Ледовая арена в Харькове (фото)  
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 