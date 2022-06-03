03.06.2022 18:28 Дмитрий Колоней

Уличные колонки выручали харьковчан во время обстрелов

Коммунальщики восстановили более 70 альтернативных источников водоснабжения харьковчан.



Уличные колонки выручали харьковчан во время обстрелов



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Заваду, к концу лета бригады планируют отремонтировать все уличные колонки города. В мае больше всего водоразборных колонок восстановили в Холодногорском, Основянском и Новобаварском районах.

В основном, водоразборные колонки расположены в частном секторе, там, где нет или частично нет индивидуального подключения домов к централизованной водопроводной сети. Но в условиях военного времени именно уличные колонки часто выручали жителей многоэтажных домов, когда взрывы нарушали системы водоснабжения.

Также во всех районах города продолжают восстанавливать подачу воды в дома харьковчан. Вчера ремонтники ликвидировали четыре повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 14 смотровых колодцев. Сегодня бригады взяли в работу семь участков поврежденных водоводов.