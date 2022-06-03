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03.06.2022  18:28   Дмитрий Колоней

Уличные колонки выручали харьковчан во время обстрелов

Коммунальщики восстановили более 70 альтернативных источников водоснабжения харьковчан.


Уличные колонки выручали харьковчан во время обстрелов
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на заместителя директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николая Заваду, к концу лета бригады планируют отремонтировать все уличные колонки города. В мае больше всего водоразборных колонок восстановили в Холодногорском, Основянском и Новобаварском районах. 
 
В основном, водоразборные колонки расположены в частном секторе, там, где нет или частично нет индивидуального подключения домов к централизованной водопроводной сети. Но в условиях военного времени именно уличные колонки часто выручали жителей многоэтажных домов, когда взрывы нарушали системы водоснабжения. 
 
Также во всех районах города продолжают восстанавливать подачу воды в дома харьковчан. Вчера ремонтники ликвидировали четыре повреждения на трубопроводах холодного водоснабжения и привели в порядок 14 смотровых колодцев. Сегодня бригады взяли в работу семь участков поврежденных водоводов.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  коммунальщики, ремонт. харьков, уличные колонки
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