29.10.2022 15:45 Олександра Жук

В Харкові в бік селища Жуковського будуть курсувати нові автобуси (фото)

Зі станції метро Університет в бік селища Жуковського почав курсувати новий маршрут – номер 69.



Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ

Новим 69 маршрутом курсуватимуть 12-ти метрові автобуси. Їх Харків отримав від європейських партнерів.

Роботу та затребуваність нового маршруту з центру в бік селища Жуковського особисто перевірив міський голова. З харків’янами Ігор Терехов поспілкувався про актуальні питання селища Жуковського та Харкова загалом.

За словами мера, ці автобуси, що мегаполіс отримав в кількості 7 одиниць, будуть курсувати тими маршрутами, де зараз зростає пасажиропотік. Всі будуть комунальними.

"Это хорошие автобусы. Почему возникла необходимость? Из-за обстрелов было повреждено очень много коммунальных автобусов, очень много троллейбусов, трамваев. Нам приходится сегодня менять и схему движения сообразно военному времени. Я надеюсь, что мы получим еще автобусы от наших городов-партнеров. Я обратился ко многим городам-партнерам. И Познань, и Брно, и Нюрнберг. Поэтому, надеюсь, что еще будут новые автобусы.

Я считаю, что транспорт в городе должен быть коммунальным. Я видел в первые дни войны, могут на меня обижаться частные перевозчики, могут не обижаться, но я говорю правду, они все убежали, бросили. А на наших коммунальных автобусах мы развозили гуманитарную помощь в любые районы.

И я благодарен нашим водителям, которые развозили в обстреливаемые районы гуманитарную помощь, медикаменты, все что необходимо. Вывозили людей из-под обстрелов тоже наши коммунальные автобусы, а частников не было. Сейчас частники говорят, что у них забирают маршруты. Мы сегодня возим людей бесплатно, а они хотят возить людей за деньги. Это, по меньшей мере, не честно по отношению к людям, которые переживают войну. И у которых, у очень многих, нет работы. Поэтому я считаю, что транспорт должен быть именно коммунальным. Тогда у нас есть возможность докупать новые автобусы, сохранять все льготы. Частник не заинтересован перевозить льготников. А в городе Харькове мы сохраняем все льготы. Поэтому и транспорт должен быть современный, удобный, комфортный и коммунальный" - повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

Проїзд для харків’ян в громадському транспорті поки залишається безоптаним. Всі витрати протягом всіх місяців повномасштабної війни, повідомив мер, компенсують з міського бюджету.

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