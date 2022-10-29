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29.10.2022  15:45   Олександра Жук

В Харкові в бік селища Жуковського будуть курсувати нові автобуси (фото)

Зі станції метро Університет в бік селища Жуковського почав курсувати новий маршрут – номер 69.


Фото: Василь Голосний / РЕДПОСТ
Новим 69 маршрутом курсуватимуть 12-ти метрові автобуси. Їх  Харків отримав від європейських партнерів.
 
Роботу та затребуваність нового маршруту з центру в бік селища Жуковського особисто перевірив міський голова. З харків’янами Ігор Терехов поспілкувався про актуальні питання селища Жуковського та Харкова загалом.
 
За словами мера, ці автобуси, що мегаполіс отримав в кількості 7 одиниць, будуть курсувати тими маршрутами, де зараз зростає пасажиропотік. Всі будуть комунальними. 
 
"Это хорошие автобусы. Почему возникла необходимость? Из-за обстрелов  было повреждено очень много коммунальных автобусов, очень много троллейбусов, трамваев. Нам приходится сегодня менять и схему движения сообразно военному времени. Я надеюсь, что мы получим еще автобусы от наших городов-партнеров. Я обратился ко многим городам-партнерам. И Познань, и Брно, и Нюрнберг. Поэтому, надеюсь, что еще будут новые автобусы.
 
Я считаю, что транспорт в городе должен быть коммунальным. Я видел в первые дни войны, могут на меня обижаться частные перевозчики, могут не обижаться, но я говорю правду, они все убежали, бросили. А на наших коммунальных автобусах мы развозили гуманитарную помощь  в любые районы.
 
И я благодарен нашим водителям, которые развозили в обстреливаемые районы гуманитарную помощь, медикаменты, все что необходимо. Вывозили людей из-под обстрелов тоже наши коммунальные автобусы, а частников не было. Сейчас частники говорят, что у них забирают маршруты. Мы сегодня возим людей бесплатно, а они хотят возить людей за деньги. Это, по меньшей мере, не честно по отношению к людям, которые переживают войну. И у которых, у очень многих, нет работы. Поэтому я считаю, что транспорт должен быть именно коммунальным. Тогда у нас есть возможность докупать новые автобусы, сохранять все льготы. Частник не заинтересован перевозить льготников. А в городе Харькове мы сохраняем все льготы. Поэтому и транспорт должен быть современный, удобный, комфортный и коммунальный" - повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
 
Проїзд для харків’ян в громадському транспорті поки залишається  безоптаним. Всі витрати протягом всіх місяців повномасштабної війни, повідомив мер, компенсують з міського бюджету. 

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Тэги:  харьков, автобус, новый маршрут, игорь терехов
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