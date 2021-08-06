06.08.2021 07:00

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 августа

6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17 - 22 °; днем 31 - 36 °.

По городу: ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 18 - 20 °, днем ​​33 - 35 °.

Народные приметы. 6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.