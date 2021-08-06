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06.08.2021  07:00   

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 августа

6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.

Погода в Харькове на пятницу, 6 августа 2021 года

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Переменная облачность. Ночью без осадков. Днем местами по области небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 17 - 22 °; днем 31 - 36 °.
 
По городу: ночью без осадков, днем ​​небольшой кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, 7-12 м / с. Температура ночью 18 - 20 °, днем ​​33 - 35 °.

Народные приметы. 6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.

Тэги:  погода в харькове, харьков
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