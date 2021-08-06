Прогноз погоды в Харькове на четверг, 6 августа

6 августа погода в Харьковской области будет формироваться под влиянием теплого сектора циклона с центром над Беларусью и странами Балтии. Усилится влияние сухой и жаркой воздушной массы с юго-востока, поэтому ожидается повышение температуры.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Народные приметы. 6 августа почитается память священномучеников благоверных князей Бориса и Глеба. В народе день Бориса и Глеба называли паликопна (гроза жжет копны), поэтому в поле старались не выезжать, за полевые работы не браться. Погоду узнать нашим предкам помогали цветы: если цветки вьюна плотно закрылись, скоро будет дождь.
Гороскоп мало подходит для спокойного ведения дел и, пожалуй, лучшее, что можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении. Ну а с учетом того, что эмоциональный фон дня обещает быть очень напряженным, очевидно, что хаос может стать разрушительным.
В Харькове ясная погода продержится совсем немного в утреннее время, а уже днем небо покроется облаками. Без осадков.
Летом, 5 августа 1919 года, руководителем крестьянского повстанческого движения Нестором Ивановичем Махно был издан указ, которым объявлялось о создании повстанческой армии (Революционно-повстанческой армии Украины).
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