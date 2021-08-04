Жесткое ДТП в Харькове: Машина улетела с моста в реку (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП.
Авария произошла на Новом мосту за Эпицентром. Видетель, не удержав своего железного коня, вылетел с дороги, пробил ограждение моста и упал с машиной в реку.
Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.
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