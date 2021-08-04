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04.08.2021  20:38   

Жесткое ДТП в Харькове: Машина улетела с моста в реку (видео)

Об аварии в Харькове сообщают очевидцы.


РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - жесткое ДТП.

Авария произошла на Новом мосту за Эпицентром. Видетель, не удержав своего железного коня, вылетел с дороги, пробил ограждение моста и упал с машиной в реку.

Подробностей о причинах аварии и пострадавших в ней пока нет.

Тэги:  дтп, авария, харьков, вылетел с моста
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