06.08.2021 16:59

Харьковская прыгунья могла стать призером Олимпиады, теперь известно, что ей помешало (видео)

Харьковчанка Марина Килипко дала эмоциональное интервью после своего выступления.



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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на канал UA:перший, представительница Харькова, прыгунья с шестом Марина Килипко дала эмоциональное интервью телевидению, В нем спортсменка из Первой столицы рассказала, что ее выступление на Олимпиаде 2020 в Японии могло быть куда более результативным, если бы рядом с ней на состязаниях был ее личный тренер, который является ее наставником уже 15 лет. Но Украина посчитала, что тренера на соревнования в Токио брать не надо.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанка Марина Килипко вошла в финал и заняла пятое место на Олимпиаде 2020.