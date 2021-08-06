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06.08.2021  16:59   

Харьковская прыгунья могла стать призером Олимпиады, теперь известно, что ей помешало (видео)

Харьковчанка Марина Килипко дала эмоциональное интервью после своего выступления.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на канал UA:перший, представительница Харькова, прыгунья с шестом Марина Килипко дала эмоциональное интервью телевидению, В нем спортсменка из Первой столицы рассказала, что ее выступление на Олимпиаде 2020 в Японии могло быть куда более результативным, если бы рядом с ней на состязаниях был ее личный тренер, который является ее наставником уже 15 лет. Но Украина посчитала, что тренера на соревнования в Токио брать не надо.

Напомним, ранее мы писали о том, что харьковчанка Марина Килипко вошла в финал и заняла пятое место на Олимпиаде 2020.   

 

Тэги:  прыжки с шестом, олимпиада 2020, харьков, токио, килипко, интервью
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