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18.10.2022  15:20   Віталій Хінєвіч

У Харкові 100 котиків шукають родину

Жителі Харківської області можуть подарувати сімейне тепло та затишок чотирилапим пухнастикам.

Харків
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр поводження з тваринами місто Харків.
 
Повідомляється, що 100 котів шукають родину. У теплій будівлі Центру є місце лише для 20 котиків, а інші залишаться жити у холодних вольєрах.
 
«Більшість котиків колишні домашні улюбленці і ми не можемо їх випустити на вулицю, бо вони не навчені виживати в складних умовах. Добрі наші люди, благаємо, подаруйте котикам люблячу родину і теплий дім, не дайте їм мерзнути у холодних вольерах. Всі наші котики оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані»,- розповіли у Центрі.
 
Взяти кота додому можна за адресою: пр-т Гагарина 358 з 08.00 до 16.00.
 
Забронювати тварину можна за телефоном 0 800 504 313. Фото тварин притулку дивіться на сайті.
 
Источник:   Центр поводження з тваринами місто Харків
 Тэги:  харьков, животные
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