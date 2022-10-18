18.10.2022 15:20 Віталій Хінєвіч

У Харкові 100 котиків шукають родину

Жителі Харківської області можуть подарувати сімейне тепло та затишок чотирилапим пухнастикам.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр поводження з тваринами місто Харків.

Повідомляється, що 100 котів шукають родину. У теплій будівлі Центру є місце лише для 20 котиків, а інші залишаться жити у холодних вольєрах.

«Більшість котиків колишні домашні улюбленці і ми не можемо їх випустити на вулицю, бо вони не навчені виживати в складних умовах. Добрі наші люди, благаємо, подаруйте котикам люблячу родину і теплий дім, не дайте їм мерзнути у холодних вольерах. Всі наші котики оброблені від паразитів, стерилізовані, комплексно вакціновані»,- розповіли у Центрі.

Взяти кота додому можна за адресою: пр-т Гагарина 358 з 08.00 до 16.00.

Забронювати тварину можна за телефоном 0 800 504 313. Фото тварин притулку дивіться на сайті