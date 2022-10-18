18.10.2022 14:58 Дмитро Колонєй

В країні агресорці спалахнуть народні повстання - прогноз експертів

Про це інформує воєнна розвідка України.

Як повідомляє РЕДПОСТ , з посиланням на ГУР МО України, за словами представника ГУР МО України Андрія Черняка зараз будь-який переворот у РФ неможливий.

"Система там побудована так, що люди у владі зацікавлені в збереженні існуючого стану речей. Вони мають свої статки, своє бачення світу. Серед них є притомні люди, які розуміють всю критичність ситуації, що зараз склалася в Росії. Але вони ніколи не стануть рупором якихось зрушень. Ті, хто іншої думки – їх або знищують, або вони надто залякані, щоб іти на якісь кардинальні дії”, – сказав Андрій Черняк.

Незважаючи на те, що зміни зверху очікувати не слід, за словами представника воєнної розвідки України, є ймовірність, що в може піднятися вулиця.коли кількість загиблих на війні буде не десятки, а сотні тисяч.

"Народ поки що теж зомбований пропагандою і заляканий силовиками. Люди можуть жити в злиднях, але вони все одно не підуть проти свого царя. А от коли буде сотні тисяч трупів – це вже буде інша ситуація”, – додав представник ГУР МО України.

Як зазначив Андрій Черняк, люди в РФ, які тісно співпрацюють з воєнною розвідкою України – “вони притомні, адекватні і розуміють, що на їхню країну очікує крах”.

“Але водночас вони не можуть змусити себе ініціювати щось на кшталт внутрішнього перевороту. Вони чекають на вулицю. Коли підніметься вулиця, тоді до бунтів приєднаються й представники правлячої “верхівки”. У всіх структурах, у кожному міністерстві є люди, які готові доєднатися до цього процесу. Коли їхній “корабель” буде справді йти на дно, знайдеться чимало тих, хто відхреститься від путіна”, – підсумував представник ГУР МО України.