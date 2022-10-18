На харківському проспекті ліквідують наслідки обстрілу (фото)

Турецькі будівельники допомагають відновляти харківські будівлі.
Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, в Індустріальному районі продовжують ліквідовувати наслідки влучань ворожих снарядів у житлові будинки. Так , в одному з них на пр. Героїв Харкова фахівці вже розібрали пошкоджені конструктиви і зараз займаються їх відновленням.
Роботи виконує будівельна компанія "Туркіш Девелопмент".
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Намагайтеся не зациклюватися на обставинах, що створюють ті чи інші ситуації. Дійте, щоб отримати потрібний результат, а розбиратиметеся потім.
Ввечері погода у Харкові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Сьогодні відзначається Європейський день боротьби із торгівлею людьми.
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