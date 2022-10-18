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18.10.2022  15:39   Дмитро Колонєй

На харківському проспекті ліквідують наслідки обстрілу (фото)

Турецькі будівельники допомагають відновляти харківські будівлі.


На харківському проспекті ліквідують наслідки обстрілу (фото)

Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, в Індустріальному районі продовжують ліквідовувати наслідки влучань ворожих снарядів у житлові будинки. Так , в одному з них на пр. Героїв Харкова фахівці вже розібрали пошкоджені конструктиви і зараз займаються їх відновленням.

Роботи виконує будівельна компанія "Туркіш Девелопмент".

Ліквідують наслідки обстрілу харківські будівельники

 

Источник:   Міськрада
 Тэги:  ремонт домов, обстрелы, харьков
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