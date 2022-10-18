18.10.2022 15:39 Дмитро Колонєй

На харківському проспекті ліквідують наслідки обстрілу (фото)

Турецькі будівельники допомагають відновляти харківські будівлі.



На харківському проспекті ліквідують наслідки обстрілу (фото)



Як повідомляє РЕДПОСТ, з посиланням на Міськраду, в Індустріальному районі продовжують ліквідовувати наслідки влучань ворожих снарядів у житлові будинки. Так , в одному з них на пр. Героїв Харкова фахівці вже розібрали пошкоджені конструктиви і зараз займаються їх відновленням.

Роботи виконує будівельна компанія "Туркіш Девелопмент".