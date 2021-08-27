27.08.2021 18:58

Терехов рассказал, как харьковчане ждут «Зеленый каркас» (ВИДЕО)

Проект «Зеленый каркас» побудил харьковчан самим обращаться к властям города с предложениями по благоустройству зеленых зон.

Об этом рассказал Игорь Терехов в интервью телеканалу Simon.

«Харьков – это круто. И харьковчанином быть круто. Я хочу, чтобы все харьковчане участвовали в жизни города. И очень здорово, что люди откликаются.

Мы начали осуществление проекта «Зеленый каркас». И во всех районах города Харькова есть люди, которые хотят поддержать этот проект: давайте сделаем это, давайте обустроим Основянское озеро, давайте сделаем беговые дорожки, дорожки для велосипедов, для ходьбы. Давайте построим тренажеры, поставим новые детские площадки, сделаем локации. Это совершенно другой, эмоциональный подход. Люди сегодня хотят участвовать. И это очень здорово, и вот это круто», – рассказал руководитель города.

Как известно, проект «Зеленый каркас» соединит все парковые зоны города зелеными коридорами с пешеходными и велодорожками. Таким образом, весь город можно будет пройти пешком по рекреационной зоне или проехать на велосипеде без необходимости выхода на автомагистрали.

Напомним, создание оазиса в районе Гребного канала станет первым шагом в создании «Зеленого каркаса» Харькова.