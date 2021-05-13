13.05.2021 13:41

В ГБР определились с основной версией причин крушения АН-26 под Чугуевом (ВИДЕО)

Основной причиной падения Ан-26 под Чугуевом стало разрешение руководства на полеты конвейерным способом.

Об этом на брифинге 13 мая сообщил начальник отдела Главного следственного управления ГБР



"Основной причиной трагедии является незаконное разрешение руководителями полетов на аэродроме" Чугуев" на взлеты указанного самолета конвейерным способом. Такие разрешения происходили в течение последних четырех полетов перед трагедией, фактически привело к тому, что во время захода на последний взлет конвейером, обнаружена была поломка системы ПРТ-24, которая свидетельствовала о некорректной работе левого двигателя "



"Однако в связи с тем, что происходило взлет конвейером, указанная поломка не смогла обнаружена экипажем своевременно, была обнаружена на этапе взлета, при скорости, которая уже не позволяла осуществить посадку, так как в данном случае могли быть непредсказуемые последствия", - добавил он



Еще одной из версий следствия является перегрузка самолет - в самолете было больше людей, чем разрешено.



"Еще одной из причин установлено, что во время указанных учебных полетов на выполнение вышеуказанных мной решений командования и руководства университета допускались полеты самолетов с превышением их допустимой взлетной и посадочной массы. В частности, происходило постоянное смешивание таких членов экипажа, курсантов и постоянная перегрузка количества указанных курсантов на борту самолета. в нашем случае, что касается 25 сентября, на борту самолета вместо нормативно определенных десяти курсантов-штурманов в салоне самолета находилось до 20, то есть в два раза больше ", - пояснил Приймачок.



Также следствие не исключает версию нехватки навыков экипажа: "незаконный допуск к выполнению полетов командиром экипажа, который не имел права вообще в этот день выполнять полеты ночью". Более 11 месяцев он не восстанавливал навыков ночных полетов.



"Вследствие того, что экипаж был недостаточно подготовленным к полетам ночью, при отсутствии помощи со стороны группы руководства произошло его падение", - сказал начальник отдела