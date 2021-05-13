Регби. Олимп выиграл первый тур ЧУ

В Одессе завершился первый тур чемпионата Украины по регби-7 среди мужских команд Суперлиги. Его выиграл действующий чемпион - харьковский "Олимп".
В своей группе А "Олимп" сыграл несколько матчей. Сначала выиграл со счетом 55:0 у одесского "Политехника", затем уступил харьковскому "Легиону XIII-ШВСМ" - 0:41. В полуфинале одолел одесситов из "Кредо-1963" - 33:0, а в финальном поединке доказал свое преимущество перед "Evolution 7’s" из Хмельницкого - 12:7
Итоговое распределение команд после первого тура:
1 место – "Олимп" (Харьков)
2 место – "Evolution 7’s" (Хмельницкий)
3 место - "Легион XIII-ШВСМ" (Харьков)
4 место – "Кредо-1963" (Одесса)
5 место – "Антарес" (Киев)
6 место – "Сокол" (Львов)
7 место – "Политехник" (Киев)
8 место – "Политехник" (Одесса)
Отметим, что чемпион определяется по итогам трех туров. Второй тур пройдет во Львове 6 июня, а 3-й - 4 июля в Харькове.
На протяжении дня возможны любые неожиданности и сюрпризы. К интуиции сегодня стоит прислушаться особо – именно сейчас она способна дать вам немало ценных идей и советов.
Облака в Харькове уже с утра надолго займут свое место под солнцем, и пасмурная погода будет держаться до самого вечера. Утром ожидается небольшой кратковременный дождь.
В этот день во Франции изобрели столовый нож, а наши предки определяли, каким будет лето.
влажность:
давление:
ветер: