28.08.2021 20:01

В Харькове с утра в воскресенье ограничат движение в Жихаре

Ограничения в Основянском районе Харькова будут действовать с 9 до 11 часов 29 августа 2021 года.



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Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, в воскресенье в части Основянского района ограничат движение транспорта.

Движение транспорта в части Основянского района будет ограничено с 9:00 до 11:00 29 августа.

По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением велопробега в поселке Жихарь.

Так, движение транспорта будет ограничено по маршруту велопробега: ул. Тернопольская, 19 - Мерефянское шоссе - ул. Надборная - лесной массив - ул. Надборная - Мерефянское шоссе - ул. Тернопольская.

Напомним, ранее мы писали о том, что, ввиду проведения фестиваля "Сам себе фест", запрещен проезд по переулку Воробьева в центре Харькова. Он будет перекрыт до 8 утра понедельника, 30 августа 2021 года.