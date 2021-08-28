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28.08.2021  20:01   

В Харькове с утра в воскресенье ограничат движение в Жихаре

Ограничения в Основянском районе Харькова будут действовать с 9 до 11 часов 29 августа 2021 года.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, в воскресенье в части Основянского района ограничат движение транспорта.
 
Движение транспорта в части Основянского района будет ограничено с 9:00 до 11:00 29 августа.
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с проведением велопробега в поселке Жихарь.
 
Так, движение транспорта будет ограничено по маршруту велопробега: ул. Тернопольская, 19 - Мерефянское шоссе - ул. Надборная - лесной массив - ул. Надборная - Мерефянское шоссе - ул. Тернопольская.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что, ввиду проведения фестиваля "Сам себе фест", запрещен проезд по переулку Воробьева в центре Харькова. Он будет перекрыт до 8 утра понедельника, 30 августа 2021 года. 
Тэги:  движение, ограничение, харьков, велопробег, жихарь
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