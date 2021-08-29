29.08.2021 09:54

Вытащили 108 тонн мусора: под Харьковом прошел субботник по очистке реки Уды (видео)

В пригороде Харькова прошла еще одна экологическая акция "Чистые Уды".



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на социальные сети, состоялся еще один субботник экоакции «Чистые Уды», в котором приняли участие 50 волонтёров.

Активисты - экологи очистили реку от почти полутонны пластика, двух тонн стекла, пяти тонн дерева.

На видеозаписи видно, как изменяется река в ходе ее очистки неравнодушными к ее судьбе людьми.

Всего за 15 субботников из реки собрано 108 тонн мусора.

Волонтеры благодарят за помощь департамент Природопользования и Охраны Окружающей Среды Харьковской области и бригаду водолазов ГСЧС.

4 сентября 2021 года в 9:00 пройдет финальный экологический субботник года.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины может растворить 1 кубометр ила.