Главная Новости Харькова Общество Вытащили 108 тонн мусора: под Харьковом прошел субботник по очистке реки Уды (видео)
29.08.2021  09:54   

Вытащили 108 тонн мусора: под Харьковом прошел субботник по очистке реки Уды (видео)

В пригороде Харькова прошла еще одна экологическая акция "Чистые Уды".


РЕДПОСТ
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, состоялся еще один субботник экоакции «Чистые Уды», в котором приняли участие 50 волонтёров.
 
Активисты - экологи очистили реку от почти полутонны пластика, двух тонн стекла, пяти тонн дерева.
 
На видеозаписи видно, как изменяется река в ходе ее очистки неравнодушными к ее судьбе людьми.  
 
Всего за 15 субботников из реки собрано 108 тонн мусора. 
 
Волонтеры благодарят за помощь департамент Природопользования и Охраны Окружающей Среды Харьковской области и бригаду водолазов ГСЧС.
 
4 сентября 2021 года в 9:00 пройдет финальный экологический субботник года.
 

Напомним, ранее мы писали о том, что в ходе проведения трех экологических субботников волонтеры проводили эксперимент по очистке дна реки Уды с помощью активных микроорганизмов по японской технологии ЭМ-колобок Они забрасывали их в реку Уды. Один ЭМ-колобок, сделанный из грунта и глины может растворить 1 кубометр ила.
 
 

 

Тэги:  мусор, субботник, харьков, уды
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
14.08 Общество Вытащили тонны мусора: под Харьковом волонтеры вновь очищали реку Уды (видео) 30.07 Общество У мусора тоже есть дом: Харьков - лидер по чистоте среди городов Украины   11.07 Общество Под Харьковом из реки Уды вытащили более 25 тонн мусора (видео)
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 