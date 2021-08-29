29.08.2021 10:25

В Харькове стартовал велопробег (видео)

Велопробег в Харькове - не гонка, а возможность проехаться всем вместе.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , в посёлке Жихарь - велопробег. В мероприятии участвуют представители велоклубов, семьи с детьми и просто любители покататься. Организаторы отмечают, этот велопробег - не гонка, а возможность проехаться всем вместе.

В велопробеге принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов, поприветствовавший собравшихся. "Мы проедем сегодня, думаю, супер-маршрут, - отметил руководитель города, - "и это - еще одно доказательство того, что город Харьков - столица велоспорта. Мы - за здоровый образ жизни. С праздником на всех и легкого, классного, крутого велодня!".

Дистанция пробега - 8 километров. Старт от посёлка Жихарь через Мерефянское шоссе к крематорию.

Также на мероприятии прошел мастер-класс от шестикратного чемпиона Украины по велотриалу Владислава Черныша и для желающих устроили мини-экскурсию «История эволюции велосипедов».

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