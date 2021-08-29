Главная Новости Харькова Общество В Харькове стартовал велопробег (видео)
29.08.2021  10:25   

В Харькове стартовал велопробег (видео)

Велопробег в Харькове - не гонка, а возможность проехаться всем вместе.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, в посёлке Жихарь - велопробег. В мероприятии участвуют представители велоклубов, семьи с детьми и просто любители покататься. Организаторы отмечают, этот велопробег - не гонка, а возможность проехаться всем вместе.
 
В велопробеге принял участие исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов,  поприветствовавший собравшихся. "Мы проедем сегодня, думаю, супер-маршрут, - отметил руководитель города, - "и это - еще одно доказательство того, что город Харьков - столица велоспорта. Мы - за здоровый образ жизни. С праздником на всех и легкого, классного, крутого велодня!".  
 
Дистанция пробега - 8 километров. Старт от посёлка Жихарь через Мерефянское шоссе к крематорию. 
Также на мероприятии прошел мастер-класс от шестикратного чемпиона Украины по велотриалу Владислава Черныша и для желающих устроили мини-экскурсию «История эволюции велосипедов».
 

Фотогалерея

Тэги:  велопробег, жихарь, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
29.08 Дороги и транспорт В Харькове с утра в воскресенье ограничено движение в Жихаре 22.05 Общество Велопробег в День вышиванки в Харькове (ФОТО)   02.08 Общество В Харькове стартовал велопробег «ВИЖУ! МОГУ! ПОМОГУ!» (ФОТО)  
 
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 