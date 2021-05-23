23.05.2021 14:30

Опасную находку из прошлого обнаружил в своем дворе житель села на Харьковщине

В субботу 22 мая пиротехники ГСЧС провели обследование территории Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По словам специалистов, всего было обнаружено уничтожено 16 боеприпасов. Они отметили, что один из снарядов - минометная мина калибра 82 мм, был найдет прямо на территории частного домовладения в селе Аксютовка. Остальные (12 минометных мин диаметром 50 мм и три 37-миллиметровых артснаряда) были обнаружены в поле на краю Казачьей Лопани.

Все боеприпасы пиротехники обезвредили в тот же день на спецполигонах.

В ГУ ГСЧС напомнили, в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и призвали немедленно сообщать информацию о находке по телефону 101 или 102.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны.