Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Опасную находку из прошлого обнаружил в своем дворе житель села на Харьковщине
23.05.2021  14:30   

Опасную находку из прошлого обнаружил в своем дворе житель села на Харьковщине

В субботу 22 мая пиротехники ГСЧС провели обследование территории Харьковской области.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По словам специалистов, всего было обнаружено  уничтожено 16 боеприпасов. Они отметили, что один из снарядов - минометная мина калибра 82 мм,  был найдет прямо на территории частного домовладения в селе Аксютовка. Остальные (12 минометных мин диаметром 50 мм и три 37-миллиметровых артснаряда) были обнаружены в поле на краю Казачьей Лопани.

Все боеприпасы пиротехники обезвредили в тот же день на спецполигонах.

В ГУ ГСЧС напомнили, в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и призвали немедленно сообщать информацию о находке по телефону 101 или 102.

Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  мины, снаряды, пиротехники
 
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