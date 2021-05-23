В субботу 22 мая пиротехники ГСЧС провели обследование территории Харьковской области.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. По словам специалистов, всего было обнаружено уничтожено 16 боеприпасов. Они отметили, что один из снарядов - минометная мина калибра 82 мм, был найдет прямо на территории частного домовладения в селе Аксютовка. Остальные (12 минометных мин диаметром 50 мм и три 37-миллиметровых артснаряда) были обнаружены в поле на краю Казачьей Лопани.
Все боеприпасы пиротехники обезвредили в тот же день на спецполигонах.
В ГУ ГСЧС напомнили, в случае обнаружения взрывоопасных предметов ни в коем случае нельзя прикасаться к ним и призвали немедленно сообщать информацию о находке по телефону 101 или 102.
Ранее РЕДПОСТ сообщал, что 2 мая местный житель села Мироновка откопал у себя на огороде целый арсенал артснарядов времен Второй мировой войны.
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Оглянитесь вокруг: чужие интриги или тайные ходы, о которых вы не подозревали, сегодня могут стать для вас очевидными, ну а предупрежден – значит вооружен.
В выходные – 22 и 23 мая – погоду будет определять поле повышенного давления. Синоптики обещают теплую и сухую погоду.
Этот праздник стал отмечаться 23 мая с 2018 года.
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